Вселенский патриарх Варфоломей приказал прекратить все церковные службы

Из-за эпидемии коронавируса Вселенский патриарх Варфоломей благословил прекратить до конца марта все церковные службы и религиозные мероприятия в подчиненных ему епархиях.

В заявлении Вселенской патриархии говорится, что по состоянию на 18 марта все церковные престолы получили "церковное решение и приказ прекратить все религиозные службы, мероприятия и церемонии до конца марта, кроме личной молитвы христиан в храмах". Об этом сообщает греческое издание Paraskhnio.gr.

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В то же время монахам Вселенской патриархии разрешено проводить церковные службы, но без участия паломников.

В видеообращении к верующим патриарх Варфоломей поблагодарил всех, кто борется с последствиями пандемии коронавирусной инфекции. Он отметил, что груз ответственности, который они несут на своих плечах, требует сотрудничества всех нас.

Сейчас время личной и социальной ответственности,

– подчеркнул глава Константинопольской церкви.

Он также призвал верующих терпеливо относиться к ограничениям, введенным властями для предотвращения распространения коронавируса: "Наше освобождение от этой беды полностью зависит от нашего сотрудничества".

Варфоломей также опроверг мнение, что радикальные меры по сдерживанию пандемии подрывают основы христианской веры. Он отметил, что на карту поставлена не вера, а человеческая жизнь.

Вселенский патриарх призвал верующих оставаться дома и усилить молитвы.

Наша вера – живая, и нет никаких исключительных обстоятельств, которые могут ограничить или подавить ее. Что должно быть ограничено и подавлено в этих чрезвычайных обстоятельствах, то это собрание и большие скопления людей. Останемся в наших домах,

– призвал патриарх.

Он выразил уверенность, что ученым удастся обезвредить коронавирус.

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