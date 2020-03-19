Вселенський патріарх Варфоломій наказав припинити всі церковні служби

Через епідемію коронавірусу Вселенський патріарх Варфоломій благословив припинити до кінця березня всі церковні служби та релігійні заходи в підлеглих йому єпархіях.

У заяві Вселенської патріархії мовиться, що станом на 18 березня всі церковні престоли отримали "церковне рішення і наказ припинити всі релігійні служби, заходи і церемонії до кінця березня, крім особистої молитви християн у храмах". Про це повідомляє грецьке видання Paraskhnio.gr.

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Водночас монахам Вселенської патріархії дозволено проводити церковні служби, але без участі паломників.

У відеозверненні до вірян патріарх Варфоломій подякував усім, хто бореться з наслідками пандемії коронавірусної інфекції. Він зазначив, що тягар відповідальності, який вони несуть на своїх плечах, вимагає співпраці всіх нас.

Зараз час особистої і соціальної відповідальності,

– наголосив голова Константинопольської церкви.

Він також закликав вірян терпляче ставитися до обмежень, введених владою для запобігання поширенню коронавірусу: "Наше звільнення від цього лиха повністю залежить від нашої співпраці".

Варфоломій також спростував думку, що радикальні заходи для стримування пандемії підривають засади християнської віри. Він наголосив, що на карту поставлено не віру, а людське життя.

Вселенський патріарх закликав вірян залишатися вдома і посилити молитви.

Наша віра – жива, і немає жодних виняткових обставин, які можуть обмежити або придушити її. Що має бути обмежене і придушене в цих надзвичайних обставинах, то це зібрання і великі скупчення людей. Залишаймося в наших домівках,

– закликав патріарх.

Він висловив упевненість, що вченим вдасться знешкодити коронавірус.

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