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      Філарет заявив, що гомосексуалізм став причиною коронавірусу: відео

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      Філарет прокоментував пандемію коронавірусу / Фото 24 каналу

      Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет прокоментував пандемію коронавірусу. Так, він вважає, що причиною страшного зараження людства стала гріховність.

      А серед найбільших гріхів, через які на людство впала пандемія, патріарх назвав одностатеві шлюби. Про це Філарет заявив у програмі "4esno з Ташею Трофимовою" на 4 каналі.

      Дискусійне Коронавірус і релігія: чи гріх не ходити до церкви

      Як приклад, Філарет назвав історію про Содом і Гоморру, яку знищили за гріхи. На його думку, подібні випадки були протягом усієї історії людства, і протягом усього часу Бог карав людей за них. 

      Свою думку він обґрунтував тим, що гомосексуалізм – це зло, яке несправедливо захищають. 

      Епідемія – це є покарання Боже за гріхи людей. Причина коронавірусу – це гріховність. Відкрито добро не захищають, а захищають зло і розповсюджують його. Я маю насамперед на увазі одностатеві шлюби, – заявив Філарет.

      Ведуча: Ви думаєте через них коронавірус? 

      І це є причина коронавірусу. І не тільки це. 

      На запитання, чи не боїться сам Філарет заразитися, він відповів, що не вірить у те, що Бог може це допустити. А серед засобів захисту назвав віру.

      "Я забезпечую свою безпеку вірою. Вірю, що Господь не допустить, щоб я захворів, бо я повинен служити церкві. На перше місце захисту я ставлю покаяння гріха. Це є мій перший заклик як патріарха", – пояснив патріарх.


      Причастя у церкві поки не скасовуватимуть / Фото uaoch.com

      Однак, все ж у церкві стали дотримуватися гігієнічних норм. Так, патріарх розповів, що ікони стали дезінфікувати, а дерев'яний хрест, на якому вірус може жити найдовше, і взагалі тепер не рекомендують цілувати. Проте, незмінним стало таїнство причастя, за якого потрібно з ложки випити вино: припиняти цю необхідність поки не будуть.

      Якщо ви вірите у те, що п'єте кров Христа, то це значить, що вірите у його життєдайну силу. Життя не може принести хворобу. Той, хто у це не вірить – то нехай не причащається, 
      – обґрунтував Філарет.

      Дивіться повне інтерв'ю з Філаретом

       

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини України Здоров'я Карантин в Україні 2020 ЛГБТ Філарет Новини політики
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