Коронавірус і релігія: чи гріх не ходити до церкви

Пандемія коронавірусу стала серйозним викликом для вірян в усьому світі. Хто і як дотримується карантину?

Президент Володимир Зеленський під час звернення до українців щодо боротьби з коронавірусом закликав тимчасова заборонити масові заходи. Це стосувалося, зокрема, релігійних обрядів і церемоній. Кабмін, на виконання доручення глави держави, прийняв постанову, в якій заборонив проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб.

Фото У Львові відправляють богослужіння у пустих храмах

Українські церкви (ПЦУ, УПЦ МП, УГКЦ) відреагували на постанову Уряду і рекомендували (чому не заборонили?!) своїм служителям і вірянам дотримуватись приписів влади, а вразливим верствам населення взагалі порадили не приходити на церковні заходи. Але до рекомендацій дослухалися не всі. Багато богослужінь, як і раніше, проходять без кількісного обмеження вірян. Не відбулося особливих змін і в масових обрядах.

Зверніть увагу Коронавірус і церква: обмеження в Україні

Більше того, деякі церковні осередки відкрито виступають проти заборон влади. Так Києво-Печерська лавра, де відбуваються служби УПЦ МП, пропонує ігнорувати карантин. На Youtube-каналі Лаври з’явилося відео, де вірян закликають приходити у храми, причащатися і причащати дітей, а також… обіймати один одного.

Звернення від Києво-Печерської лаври: дивіться відео

Добре хоч, що УПЦ МП відмовилася від своїх традиційних масових походів вулицями міст. Нагадаємо, що 9 березня, коли в Україні вже з’явилися перші хворі на Covid-2019, у Вінниці відбулася хресна хода за перемогу над хворобами, зокрема, над коронавірусом. Тоді тисячі вінничан колоною пліч-о-пліч пройшли містом. Людей було так багато, що повз натовп не змогла проїхати навіть швидка допомога…

Швидка допомога не може проїхати повз хресну ходу: дивіться відео

Зараз священники змінили тактику – замість пішої ходи влаштовують автомобільні турне. Так, в Одесі священники УПЦ МП на чолі з митрополитом Одеським та Ізмаїльським Агафангелом проїхали на мікроавтобусі вулицями міста і помолилися "за позбавлення від згубної пошесті та смертоносної зарази". Їхні мандри тривали близько 2 годин.



Священники готуються до турне по Одесі

Аналогічні заїзди відбулися на Закарпатті та на Запоріжжі – в Бердянську. Тільки там використовувалися вантажні автівки – священники стояли у відкритих кузовах і кропили водою вулиці. Особливо поважно виглядала акція в Бердянську, де за вантажівкою їхав ескорт з десятка іномарок, з вікон яких були виставлені хоругви.

Звернення Архієрея ПЦУ Євстратія (Зорі) До віруючих і невіруючих

Коли настане кінець світу?

Варто зазначити, що в різних країнах церкви по-різному реагують на небезпеку від коронавірусу. Найоптимістичніше налаштовані в Росії.

РПЦ не розглядає можливості відміни богослужінь через епідемію коронавірусу, – категорично заявив голова відділу зовнішніх зв’язків, митрополит Волоколамський Іларіон. – І ми не розглядаємо варіанти, які передбачають закриття храмів, примусове зменшення числа віруючих на богослужіннях або повний перехід служб в режим онлайн.

А один зі спонсорів РПЦ – власник телеканалу "Царьград", мільярдер Костянтин Малофєєв, якого також називають "православним олігархом", взагалі шокував:

Коли зупиняться церковні служби – настане кінець світу. Коронавірус не так страшний. Молебні допомагали і в важчих ситуаціях, море розступалося перед євреями, коли вони покидали Єгипет за волею Бога…

Вперше в історії



Щотижнева молитва Папи Франциска транслюється на великих екранах на площі Святого Петра у Ватикані / Фото EPA

В Італії, де вирує пандемія коронавірусу, та у Ватикані прийняли єдине правильне рішення – закрити храми. Причому у Римі це сталося вперше в історії.

На відміну від росіян, які навіть не розглядають питання онлайн-трансляцій служб, італійці не цураться цифрового прогресу. Минулої неділі багато католицьких церков транслювали свої служби у прямому ефірі на ТБ, у Youtube та в соцмережах.

Не цілуйте Стіну Плачу!

Відмінили богослужіння за участі вірян і в багатьох інших країнах світу – у Франції, Іспанії, Бельгії, Вірменії, Польщі, Люксембургу, Марокко, Йорданії, Молдові, на Кіпрі і Мальті. Там теж у якості альтернативи пропонують трансляції на телебаченні, в інтернеті та по радіо.

У Саудівській Аравії всім без винятку заборонили паломництво у святі міста – Мекку і Медину. В головній мусульманській святині – Забороненій мечеті – спеціальною стіною огородили Каабу. У Кувейті не лише закрили всі мечеті, але й внесли поправки в азан (заклик до молитви). Тепер вірян закликають "молитися вдома", а не "приходити на молитву". А в Ізраїлі всім заборонили цілувати Стіну Плачу в Єрусалимі.

"Залишаймося в наших домівках!"



Варфоломій: "Наша віра жива!"

Окремо відзначимо, що Вселенський патріарх Варфоломій благословив припинити до кінця березня всі церковні служби та релігійні заходи у підлеглих йому єпархіях.У спеціальному відеозверненні він попросив вірян терпляче ставитися до обмежень, введених владою для запобігання поширенню коронавірусу:

Наше звільнення від цього лиха повністю залежить від нашої співпраці.

Варфоломій також спростував думку, що радикальні заходи боротьби проти коронавірусу і невідвідування церковних служб підривають засади християнської віри.

Наша віра – жива, і немає жодних виняткових обставин, які можуть обмежити або придушити її. Що має бути обмежене і придушене в цих надзвичайних обставинах, то це зібрання і великі скупчення людей. Залишаймося в наших домівках, – закликав патріарх.