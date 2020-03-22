Коронавирус и религия: грех ли не ходить в церковь

Пандемия коронавируса стала серьезным вызовом для верующих во всем мире. Кто и как соблюдает карантин?

Президент Владимир Зеленский во время обращения к украинцам насчет борьбы с коронавируом призвал временно запретить массовые мероприятия. Это касалось, в частности, религиозных обрядов и церемоний. Кабмин, по поручению главы государства, принял постановление, в котором запретил проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек.

Фото Во Львове правят богослужения в пустых храмах

Украинские церкви (ПЦУ УПЦ МП, УГКЦ) отреагировали на постановление правительства и рекомендовали (почему не запретили?!) своим служителям и прихожанам придерживаться предписаний власти, а уязвимым слоям населения вообще посоветовали не приходить на церковные мероприятия. Но к рекомендациям прислушались не все. Много богослужений, как и раньше, проходят без количественного ограничения верующих. Не произошло особых изменений и в массовых обрядах.

Обратите внимание Коронавирус и церковь: ограничения в Украине

Более того, некоторые церковные ячейки открыто выступают против запретов власти. Так Киево-Печерская лавра, где проходят службы УПЦ МП, предлагает игнорировать карантин. На Youtube-канале Лавры появилось видео, где верующих призывают приходить в храмы, причащаться и причащать детей, а также... обнимать друг друга.

Обращение от Киево-Печерской лавры: смотрите видео

Хорошо хоть, что УПЦ МП отказалась от своих традиционных массовых походов улицам городов. Напомним, что 9 марта, когда в Украине уже появились первые больные Covid-2019, в Виннице состоялся крестный ход за победу над болезнями, в частности, над коронавирусом. Тогда тысячи жителей колонной бок о бок прошли по городу. Людей было так много, что мимо толпы не смогла проехать даже скорая помощь...

Скорая помощь не может проехать мимо крестного хода: смотрите видео

Сейчас священники сменили тактику – вместо шествия устраивают автомобильные турне. Так, в Одессе священники УПЦ МП во главе с митрополитом Одесским и Измаильский Агафангелом проехали на микроавтобусе по улицам города и помолились "за избавление от губительного поветрия и смертоносной заразы". Их путешествие продолжалось около 2 часов.



Священники готовятся к турне по Одессе

Аналогичные заезды состоялись на Закарпатье и на Запорожье – в Бердянске. Только там использовались грузовые автомобили – священники стояли в открытых кузовах и кропили водой улицы. Особенно важно выглядела акция в Бердянске, где за грузовиком ехал эскорт из десятка иномарок, из окон которых были выставлены хоругви.

Обращение Архиерея ПЦУ Евстратия (Зори) К верующим и неверующим

Когда наступит конец света?

Стоит отметить, что в разных странах церкви по-разному реагируют на опасность от коронавируса. Оптимистично настроены в России.

РПЦ не рассматривает возможность отмены богослужений из-за эпидемии коронавируса, – категорически заявил глава отдела внешних связей, митрополит Волоколамский Иларион. – И мы не рассматриваем варианты, которые предусматривают закрытие храмов, принудительное уменьшение числа верующих на богослужениях или полный переход служб в режим онлайн.

Один из спонсоров РПЦ – владелец телеканала "Царьград", миллиардер Константин Малофеев, которого также называют "православным олигархом", вообще шокировал:

Когда остановятся церковные службы – наступит конец света. Коронавирус не так страшен. Молебны помогали и в тяжелых ситуациях, море расступалось перед евреями, когда они покидали Египет по воле Бога...

Впервые в истории



Еженедельная молитва Папы Франциска транслируется на больших экранах на площади Святого Петра в Ватикане / Фото EPA

В Италии, где бушует эпидемия коронавируса, и в Ватикане приняли единственное правильное решение – закрыть храмы. Причем в Риме это произошло впервые в истории.

В отличие от россиян, которые даже не рассматривают вопрос онлайн-трансляций служб, итальянцы не сторонятся цифрового прогресса. В прошедшее воскресенье многие католические церкви транслировали свои службы в прямом эфире на ТВ, в Youtube и в соцсетях.

Не целуйте Стену Плача!

Отменили богослужения с участием верующих и во многих других странах мира – во Франции, Испании, Бельгии, Армении, Польше, Люксембурге, Марокко, Иордании, Молдове, на Кипре и Мальте. Там тоже в качестве альтернативы предлагают трансляции на телевидении, в интернете и по радио.

В Саудовской Аравии всем без исключения запретили паломничество в святые города – Мекку и Медину. В главной мусульманской святыни – Запрещенной мечети – специальной стеной оградили Каабу. В Кувейте не только закрыли все мечети, но и внесли поправки в азан (призыв к молитве). Теперь верующих призывают "молиться дома", а не "приходить на молитву". А в Израиле всем запретили целовать Стену Плача в Иерусалиме.

"Останемся в наших домах!"



Варфоломей: "Наша вера жива!"

Отдельно отметим, что Вселенский патриарх Варфоломей благословил прекратить до конца марта все церковные службы и религиозные мероприятия в подчиненных ему епархиях. В специальном видеообращении он попросил верующих терпеливо относиться к ограничениям, введенных властями для предотвращения распространения коронавируса:

Наше освобождение от этой беды полностью зависит от нашего сотрудничества.

Варфоломей также опроверг мнение, что радикальные меры борьбы против коронавируса и непосещение церковных служб подрывают основы христианской веры.

Наша вера – живая, и нет никаких исключительных обстоятельств, которые могут ограничить или подавить ее. Что должно быть ограничено и подавлено в этих чрезвычайных обстоятельствах, то это собрание и большие скопления людей. Останемся в наших домах, – призвал патриарх.