Киево-Печерская лавра игнорирует карантин и призывает обниматься: видео

Киево-Печерская лавра, где проводит богослужения УПЦ МП призвала игнорировать карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Священники просят верующих приходить в храмы и причащаться.

Видеообращение к верующим опубликовали на ютуб-канале Киево-Печерской лавры.

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Священник утверждает, что "страшна не эпидемия вируса, а грех, который губит душу", и говорит, что не следует бояться, потому что "дальше будет хуже, если мы не покаемся".

Не смотрите старшее поколение или младшее, все спешите в храм, обнимите друг друга,

– призвал представитель лавры.

Кроме того, верующим рекомендуют приходить в храм, причащаться и причащать детей. Священник уверяет, что в борьбе с коронавирусом поможет молитва.

Обратите внимание! Такие призывы противоречат ограничениям на проведение всех массовых мероприятий, в которых участвует более 10 человек. Это касается и религиозных мероприятий и собраний в храмах.

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Что известно о карантине в Украине Карантин продлится минимум до 3 апреля.

Сейчас подтвердили 16 случаев заболевания коронавирусом, 2 из них – летальные.

Из-за угрозы распространения коронавируса власть усилила ограничительные меры: закрыли ТРЦ, рестораны, кафе, метро, кинотеатры и запретили железнодорожное, авиа, автобусное и междугороднее пассажирское сообщение.

Украинцам настоятельно рекомендуют оставаться дома.