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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Киево-Печерская лавра игнорирует карантин и призывает обниматься: видео

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      Киево-Печерская лавра, где проводит богослужения УПЦ МП призвала игнорировать карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Священники просят верующих приходить в храмы и причащаться.

      Видеообращение к верующим опубликовали на ютуб-канале Киево-Печерской лавры.

      Обратите внимание Коронавирус и церковь: ограничения в Украине

      Священник утверждает, что "страшна не эпидемия вируса, а грех, который губит душу", и говорит, что не следует бояться, потому что "дальше будет хуже, если мы не покаемся".

      Не смотрите старшее поколение или младшее, все спешите в храм, обнимите друг друга,
      – призвал представитель лавры.

      Кроме того, верующим рекомендуют приходить в храм, причащаться и причащать детей. Священник уверяет, что в борьбе с коронавирусом поможет молитва.

      Обратите внимание! Такие призывы противоречат ограничениям на проведение всех массовых мероприятий, в которых участвует более 10 человек. Это касается и религиозных мероприятий и собраний в храмах.

      Киево-Печерская лавра призвала игнорировать карантин в Украине: видео

      Что известно о карантине в Украине

      • Карантин продлится минимум до 3 апреля.
      • Сейчас подтвердили 16 случаев заболевания коронавирусом, 2 из них – летальные.
      • Из-за угрозы распространения коронавируса власть усилила ограничительные меры: закрыли ТРЦ, рестораны, кафе, метро, кинотеатры и запретили железнодорожное, авиа, автобусное и междугороднее пассажирское сообщение.
      • Украинцам настоятельно рекомендуют оставаться дома.
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Религия Новости Украины Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине УПЦ МП Новости политики Києво-Печерськая лавра Карантин в Украине 2020
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