11:47
19 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Києво-Печерська лавра ігнорує карантин та закликає обійматися: відео

      -
      Києво-Печерська лавра ігнорує карантин / kievtoyou.com

      Києво-Печерська лавра, де проводить богослужіння УПЦ МП, закликала ігнорувати карантин через загрозу поширення коронавірусу. Священники просять вірян приходити у храми та причащатися.

      Відеозвернення до вірян опублікували на ютуб-каналі Києво-Печерської лаври.

      Зверніть увагу Коронавірус і церква: обмеження в Україні

      Священник стверджує, що "страшна не епідемія вірусу, а гріх, який губить душу", і кажуть, що не слід боятися, бо "далі буде гірше, якщо ми не покаємось".

      Не дивіться старше покоління чи молодше, усі спішіть у храм, обійміть один одного,
      – закликав представник лаври.

      Окрім того, вірянам рекомендують приходити у храм, причащатися і причащати дітей. Священник запевняє, що у боротьбі з коронавірусом допоможе молитва.

      Зверніть увагу! Такі заклики суперечать обмеженням на проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб. Це стосується і релігійних заходів та зборів у храмах.

      Києво-Печерська лавра закликала ігнорувати карантин в Україні: відео

      Що відомо про карантин в Україні

      • Карантин триватиме щонайменше до 3 квітня.
      • Наразі підтвердили 16 випадків захворювання на коронавірус, 2 з них – летальні.
      • Через загрозу поширення коронавірусу влада посилила обмежувальні заходи: закрили ТРЦ, ресторани, кафе, метро, кінотеатри та заборонили залізничне, авіа, автобусне та міжміське пасажирське перевезення.
      • Українцям наполегливо рекомендують залишатися вдома.
      коронавірус як не захворіти поради
      Як вберегтись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
      10 віршів Ліни Костенко, які не залишать вас байдужим
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: УПЦ МП Новини політики Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Релігія Києво-Печерська лавра Карантин в Україні 2020 Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:30 Лист з Луганська: "Мам, я не хочу помирати від цього вірусу"
      Ольга Черненко
      18 березня , 20:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
      Анастасія Лукашевська
      18 березня , 10:30 Azure Stack with Kyivstar: переваги хмарної платформи для українського бізнесу
      17 березня , 15:57 Перші кроки в покері: як знайти власну "коронку" й заробити
      18 березня , 10:25 Дезінфекція квартири від вірусів: дієві поради
      Ростислав Струтинський
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук