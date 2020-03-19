Києво-Печерська лавра ігнорує карантин та закликає обійматися: відео

Києво-Печерська лавра, де проводить богослужіння УПЦ МП, закликала ігнорувати карантин через загрозу поширення коронавірусу. Священники просять вірян приходити у храми та причащатися.

Відеозвернення до вірян опублікували на ютуб-каналі Києво-Печерської лаври.

Зверніть увагу Коронавірус і церква: обмеження в Україні

Священник стверджує, що "страшна не епідемія вірусу, а гріх, який губить душу", і кажуть, що не слід боятися, бо "далі буде гірше, якщо ми не покаємось".

Не дивіться старше покоління чи молодше, усі спішіть у храм, обійміть один одного,

– закликав представник лаври.

Окрім того, вірянам рекомендують приходити у храм, причащатися і причащати дітей. Священник запевняє, що у боротьбі з коронавірусом допоможе молитва.

Зверніть увагу! Такі заклики суперечать обмеженням на проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб. Це стосується і релігійних заходів та зборів у храмах.

Києво-Печерська лавра закликала ігнорувати карантин в Україні: відео Що відомо про карантин в Україні Карантин триватиме щонайменше до 3 квітня.

Наразі підтвердили 16 випадків захворювання на коронавірус, 2 з них – летальні.

Через загрозу поширення коронавірусу влада посилила обмежувальні заходи: закрили ТРЦ, ресторани, кафе, метро, кінотеатри та заборонили залізничне, авіа, автобусне та міжміське пасажирське перевезення.

Українцям наполегливо рекомендують залишатися вдома.