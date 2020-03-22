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      Филарет заявил, что гомосексуализм стал причиной коронавируса: видео

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      Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет прокомментировал пандемию коронавируса. Так, он считает, что причиной страшного заражения человечества стала греховность.

      А среди самых больших грехов, из-за которых на человечество упала пандемия, патриарх назвал однополые браки. Об этом Филарет заявил в программе "4esno с Ташей Трофимовой" на 4 канале.

      Дискуссионный Коронавирус и религия: грех ли не ходить в церковь

      В качестве примера, Филарет назвал историю о Содоме и Гоморре, которую уничтожили за грехи. По его мнению, подобные случаи были на протяжении всей истории человечества, и в течение всего времени Бог наказывал людей за них.

      Свое мнение он обосновал тем, что гомосексуализм – это зло, которое несправедливо защищают.

      Эпидемия – это наказание Божие за грехи людей. Причина коронавируса – это греховность. Открыто добро не защищают, а защищают зло и распространяют его. Я прежде всего в виду однополые браки,
      – заявил Филарет.

      Ведущая: Вы думаете из-за них коронавирус?

      И это причина коронавируса. И не только это.

      На вопрос, не боится сам Филарет заразиться, он ответил, что не верит в то, что Бог может это допустить. А среди средств защиты назвал веру.

      "Я обеспечиваю свою безопасность верой. Верю, что Господь не допустит, чтобы я заболел, я должен служить церкви. На первое место защиты я ставлю покаяние греха. Это мой первый призыв как патриарха", – пояснил патриарх.


      Причастие в церкви пока отменять не будут / Фото uaoch.com

      Однако, все же в церкви стали придерживаться гигиенических норм. Так, патриарх рассказал, что иконы стали дезинфицировать, а деревянный крест, на котором вирус может жить дольше, вообще теперь не рекомендуют целовать. Однако, неизменным стало таинство причастия, при котором нужно с ложки выпить вино: прекращать эту необходимость пока не будут.

      Если вы верите в то, что пьете кровь Христа, то это значит, что верите в его жизненную силу. Жизнь не может принести болезнь. Тот, кто в это не верит – то пусть не причащается,
      – обосновал Филарет.

      Смотрите полное интервью с Филаретом

       

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Украины Здоровье Карантин в Украине 2020 ЛГБТ Филарет Новости политики
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