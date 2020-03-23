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      В Украине 25 марта объявили Днем общей молитвы

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      Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций объявил 25 марта 2020 года Днем общей молитвы и поста за Украину. В этот день всех верующих призывают помолиться о скорейшем выздоровлении больных.

      Верующих просят помолиться и объединить усилия ради общего блага. О введении дня общей молитвы сообщает Религиозно-информационная служба Украины.

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      Однако к общей молитве верующих призывают не в храмах. Хоть прямо в письме-обращении об этом речь не идет, там указано, что "стоит оставаться на местах своего пребывания".

      Мы призываем верующих разных конфессий, а особенно в нашем государстве, от кого сейчас зависит принятие сложных и ответственных решений, в этот день проявить смирение и покаяние перед Богом, оставаясь каждый в месте своего пребывания,
      – говорится в обращении.

      Также церковь призывает помогать нуждающимся и не забывать о благотворительности. Отдельно подчеркивают также необходимость соблюдения правил гигиены и требований карантина.

      Церковь и карантин: коротко

      • Православная церковь Украины утвердила молитву против коронавируса. Текст можно посмотреть по ссылке.
      • Вселенский патриарх Варфоломей приказал прекратить все церковные службы.
      • В Православной церкви КП начали дезинфицировать иконы и временно не советуют целовать деревянный крест.
      • Власти временно запретили церковные службы и обряды, поскольку они подпадают под общий запрет массовых собраний в более 10 человек.
      • Патриарх Филарет заявил, что одной из причин коронавируса была гомосексуальность, которая распространена в мире.
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус в Украине Великий пост Традиции Православная церковь Украины УПЦ КП Карантин в Украине 2020 Новости Украины
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