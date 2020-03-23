В Украине 25 марта объявили Днем общей молитвы
Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций объявил 25 марта 2020 года Днем общей молитвы и поста за Украину. В этот день всех верующих призывают помолиться о скорейшем выздоровлении больных.
Верующих просят помолиться и объединить усилия ради общего блага. О введении дня общей молитвы сообщает Религиозно-информационная служба Украины.
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Однако к общей молитве верующих призывают не в храмах. Хоть прямо в письме-обращении об этом речь не идет, там указано, что "стоит оставаться на местах своего пребывания".
Мы призываем верующих разных конфессий, а особенно в нашем государстве, от кого сейчас зависит принятие сложных и ответственных решений, в этот день проявить смирение и покаяние перед Богом, оставаясь каждый в месте своего пребывания,
– говорится в обращении.
Также церковь призывает помогать нуждающимся и не забывать о благотворительности. Отдельно подчеркивают также необходимость соблюдения правил гигиены и требований карантина.
Церковь и карантин: коротко
- Православная церковь Украины утвердила молитву против коронавируса. Текст можно посмотреть по ссылке.
- Вселенский патриарх Варфоломей приказал прекратить все церковные службы.
- В Православной церкви КП начали дезинфицировать иконы и временно не советуют целовать деревянный крест.
- Власти временно запретили церковные службы и обряды, поскольку они подпадают под общий запрет массовых собраний в более 10 человек.
- Патриарх Филарет заявил, что одной из причин коронавируса была гомосексуальность, которая распространена в мире.