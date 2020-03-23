В Украине 25 марта объявили Днем общей молитвы

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций объявил 25 марта 2020 года Днем общей молитвы и поста за Украину. В этот день всех верующих призывают помолиться о скорейшем выздоровлении больных.

Верующих просят помолиться и объединить усилия ради общего блага. О введении дня общей молитвы сообщает Религиозно-информационная служба Украины.

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Однако к общей молитве верующих призывают не в храмах. Хоть прямо в письме-обращении об этом речь не идет, там указано, что "стоит оставаться на местах своего пребывания".

Мы призываем верующих разных конфессий, а особенно в нашем государстве, от кого сейчас зависит принятие сложных и ответственных решений, в этот день проявить смирение и покаяние перед Богом, оставаясь каждый в месте своего пребывания,

– говорится в обращении.

Также церковь призывает помогать нуждающимся и не забывать о благотворительности. Отдельно подчеркивают также необходимость соблюдения правил гигиены и требований карантина.

Церковь и карантин: коротко