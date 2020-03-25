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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Великдень вдома: Зеленський розповів, як українці святитимуть паску під час карантину

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      Українці святкуватимуть Великдень вдома / Офіс Президента

      Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з главами церков. Мовилось про безпеку святкування Великодня та проведення богослужінь в умовах поширення коронавірусу.

      Про це глава держави повідомив головам ОДА та міським головам обласних центрів на селекторній нараді. За його словами, керівники церков розуміють, що богослужіння можна проводити онлайн, у вигляді відеоконференції.

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      Великдень зазвичай збирає у церкві багато людей. Серед них і ті, хто приїхав з-за кордону. Якщо якийсь обряд вимагає присутності людей, то треба обмежувати кількість прихожан. Усі очільники церков погоджуються з цим,
      – зазначив Володимир Зеленський.

      Що передбачає план "Великдень онлайн"

      • На нараді розглянули можливість розміщення патрулів біля храмів та церков.
      • У разі великого скупчення людей вони мають проводити бесіди з парафіянами й роз’яснювати, що збиратися натовпами небезпечно не лише для них самих, а й для здоров’я тих, хто навколо.
      • Існує також домовленість з главами церков щодо долучення за потреби їхніх представників до обласних штабів, які займаються запобіганням поширенню коронавірусу.

      Водночас у Синоді Православної церкви України заявили, що напрацюють практичні рекомендації для духівництва і мирян на Великдень у зв'язку з продовженням карантину.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Великдень Релігія
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