Пасха дома: Зеленский рассказал, как украинцы будут святить пасху во время карантина

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей. Говорилось о безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения коронавируса.

Об этом глава государства сообщил главам ОГА и мэрам областных центров на селекторном совещании. По его словам, руководители церквей понимают, что богослужение можно проводить онлайн, в виде видеоконференции.

Актуально Пасха и коронавирус: что рекомендует верующим УГКЦ

Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Если какой-то обряд требует присутствия людей, то нужно ограничивать количество прихожан. Все руководители церквей соглашаются с этим,

– отметил Владимир Зеленский.

Что предполагает план "Пасха онлайн"

На совещании рассмотрели возможность размещения патрулей возле храмов и церквей .

. В случае большого скопления людей они должны проводить беседы с прихожанами и разъяснять, что собираться толпами опасно не только для них самих, но и для здоровья тех, кто вокруг.

Существует также договоренность с главами церквей по присоединению при необходимости их представителей к областным штабам, которые занимаются предотвращением распространения коронавируса.

В то же время в Синоде Православной церкви Украины заявили, что выработают практические рекомендации для духовенства и мирян на Пасху в связи с продлением карантина.

Обратите внимание! В этом году христиане будут праздновать Пасху 19 апреля. 25 марта Кабинет Министров ввел чрезвычайную ситуацию на всей территории Украины до 24 апреля.

Как Пасху будут праздновать верующие УГКЦ

Украинская греко-католическая церковь разрабатывает различные версии и сценарии, как пройдет Пасха, а также служение в страстную неделю. Об этом 24 каналу рассказал протоиерей УГКЦ Игорь Яцив.

Украинская греко-католическая церковь призвала граждан соблюдать предписания государства относительно карантина:

Пожилым людям и с детьми предпочесть домашнюю молитву;

Из-за эпидемии коронавируса верующим разрешается не целовать иконы.

В Великий четверг этого года не исполнять обряд умывания ног.

Кроме того, в Великую пятницу не будут делать никаких процессий – ни в храме, ни вне его.

Плащаницу можно вынести из святилища прямо к Божьему гробу и установить ограничение перед самой плащаницей, чтобы верующие не подходили для ее целования. Блаженнейший Святослав советует организовать доступ к плащанице так, чтобы люди не скапливались в храме сверх установленного санитарными нормами допустимого количества человек.

В воскресенье Пасхи необходимо служить, по возможности, на улице. Не делать процессий – ни в храме, ни вокруг храма. Если владыки сочтут возможным, согласно санитарным нормам определенной страны, служить в храме, то в нем должны присутствовать только священнослужители и певцы.

Освящать лозу в Вербное воскресенье и святить пасхы и пасхальные блюда на Пасху лишь на дворе и освящать блюда можно в Пасхальную субботу столько времени, сколько это будет нужно.

Он также напомнил, что не нужно водить гаивок возле храмов, не устраивать пасхальных забав, чтобы не собирать людей вместе.

Православная Церковь Украины рекомендует

настоятелям храмов, главам религиозных общин строго соблюдать правила карантина;

в храмах соблюдать санитарные нормы: убирать, протирать иконы и другие святыни, ручки входных дверей специальными дезинфицирующими растворами;

ограничить присутствие на богослужении верующих до 10 человек. Ввести, где это возможно, трансляцию богослужений через сеть, призывая прихожан к свершению домашней молитвы;

иконы, кресты, распятия – достаточно поклониться и перекреститься, не целуя их.



Что запрещено в Украине / Инфографика 24 канала