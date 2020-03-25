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      Пасха дома: Зеленский рассказал, как украинцы будут святить пасху во время карантина

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      Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей. Говорилось о безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения коронавируса.

      Об этом глава государства сообщил главам ОГА и мэрам областных центров на селекторном совещании. По его словам, руководители церквей понимают, что богослужение можно проводить онлайн, в виде видеоконференции.

      Актуально Пасха и коронавирус: что рекомендует верующим УГКЦ

      Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Если какой-то обряд требует присутствия людей, то нужно ограничивать количество прихожан. Все руководители церквей соглашаются с этим,
      – отметил Владимир Зеленский.

      Что предполагает план "Пасха онлайн"

      • На совещании рассмотрели возможность размещения патрулей возле храмов и церквей.
      • В случае большого скопления людей они должны проводить беседы с прихожанами и разъяснять, что собираться толпами опасно не только для них самих, но и для здоровья тех, кто вокруг.
      • Существует также договоренность с главами церквей по присоединению при необходимости их представителей к областным штабам, которые занимаются предотвращением распространения коронавируса.

      В то же время в Синоде Православной церкви Украины заявили, что выработают практические рекомендации для духовенства и мирян на Пасху в связи с продлением карантина.

      Обратите внимание! В этом году христиане будут праздновать Пасху 19 апреля. 25 марта Кабинет Министров ввел чрезвычайную ситуацию на всей территории Украины до 24 апреля.

      Как Пасху будут праздновать верующие УГКЦ

      Украинская греко-католическая церковь разрабатывает различные версии и сценарии, как пройдет Пасха, а также служение в страстную неделю. Об этом 24 каналу рассказал протоиерей УГКЦ Игорь Яцив.

      Украинская греко-католическая церковь призвала граждан соблюдать предписания государства относительно карантина:

      • Пожилым людям и с детьми предпочесть домашнюю молитву;
      • Из-за эпидемии коронавируса верующим разрешается не целовать иконы.
      • В Великий четверг этого года не исполнять обряд умывания ног.
      • Кроме того, в Великую пятницу не будут делать никаких процессий – ни в храме, ни вне его.
      • Плащаницу можно вынести из святилища прямо к Божьему гробу и установить ограничение перед самой плащаницей, чтобы верующие не подходили для ее целования. Блаженнейший Святослав советует организовать доступ к плащанице так, чтобы люди не скапливались в храме сверх установленного санитарными нормами допустимого количества человек.
      • В воскресенье Пасхи необходимо служить, по возможности, на улице. Не делать процессий – ни в храме, ни вокруг храма. Если владыки сочтут возможным, согласно санитарным нормам определенной страны, служить в храме, то в нем должны присутствовать только священнослужители и певцы.
      • Освящать лозу в Вербное воскресенье и святить пасхы и пасхальные блюда на Пасху лишь на дворе и освящать блюда можно в Пасхальную субботу столько времени, сколько это будет нужно.
      • Он также напомнил, что не нужно водить гаивок возле храмов, не устраивать пасхальных забав, чтобы не собирать людей вместе.

      Православная Церковь Украины рекомендует

      • настоятелям храмов, главам религиозных общин строго соблюдать правила карантина;
      • в храмах соблюдать санитарные нормы: убирать, протирать иконы и другие святыни, ручки входных дверей специальными дезинфицирующими растворами;
      • ограничить присутствие на богослужении верующих до 10 человек. Ввести, где это возможно, трансляцию богослужений через сеть, призывая прихожан к свершению домашней молитвы;
      • иконы, кресты, распятия – достаточно поклониться и перекреститься, не целуя их.

      карантин
      Что запрещено в Украине / Инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Пасха Религия
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