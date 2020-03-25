Пасха и коронавирус: что рекомендует верующим УГКЦ

Украинская греко-католическая церковь разрабатывает различные версии и сценарии, как будет проходить Пасха, а также служения в страстную неделю. Ситуация меняется каждый день, поэтому пока рано говорить о конкретике.

Об этом 24 каналу рассказал протоиерей УГКЦ Игорь Яцив.

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Вопрос о проведении Пасхи изучается. Заранее будут выданы рекомендации, как вести себя, в первую очередь, священникам, в организации богослужений во время страстной недели и на Пасху. Но УГКЦ – глобальная церковь. Это будет касаться не только Украины, но и других государств. В частности, Италии, где более 140 приходов,

– говорит протоиерей Игорь Яцив.

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По словам протоиерея Игоря Яцива, Украинская греко-католическая церковь давно практикует еженедельные телевизионные трансляции Патриаршего Собора Воскресения Христова. И сейчас этим пользуются все больше людей. На богослужении 22 марта количество просмотров составило более 400 тысяч.

Во время карантина глава церкви Блаженнейший Святослав и епископы на богослужениях подчеркивают не идти в церковь, оставаться дома и смотреть трансляции,

– отметил протоиерей Игорь Яцив.

Как проходят богослужения в церквях во время карантина?

Украинская греко-католическая церковь призвала граждан соблюдать распоряжения государства о карантине:

пожилым людям и с детьми отдать предпочтение домашней молитве;

из-за эпидемии коронавируса верующим позволяется не целовать иконы.

Православная Церковь Украины рекомендует

настоятелям храмов, председателям религиозных общин строго соблюдать правила карантина;

в храмах соблюдать санитарные нормы: убирать, протирать иконы и другие святыни, ручки входных дверей специальными дезинфицирующими растворами;

ограничить присутствие на богослужении верующих до 10 человек. Ввести, где это возможно, трансляцию богослужений по сети, поощряя прихожан к совершению домашней молитвы;

иконы, кресты, распятия – достаточно совершить поклон и перекреститься, не целуя их.

Президент Зеленский в видеообращении призвал глав церквей всех конфессий проводить богослужения без присутствия верующих – онлайн, чтобы не создавать скопления людей и не способствовать распространению коронавируса.

Напомним, в этом году христиане будут праздновать Воскресение Христово 19 апреля. Сейчас в Украине действует карантин в связи с пандемией коронавируса – до 3 апреля. Впрочем, его могут продлить.



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