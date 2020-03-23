Зеленский снова обратился к украинцам из-за коронавируса: основное

Президент Владимир Зеленский уже традиционно обратился к украинцам. В своем новом видеообращении 23 марта он рассказал о самом важном за сутки и текущей ситуации по коронавирусу в Украине.

Президент Украины сделал свои обращения к украинцам практически ежедневными. Он сообщает оперативную информацию о ситуации с коронавирусом.

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Что заявил Зеленский: коротко

Ночью 23 марта приземлился первый грузовой самолет из Китая . Он привез тесты на коронавирус, защитные костюмы, маски, аппараты искусственной вентиляции легких и многое другое. Все это распределят между всеми областями Украины: это пойдет в больницы, полицейским и военнымх.

. Он привез тесты на коронавирус, защитные костюмы, маски, аппараты искусственной вентиляции легких и многое другое. Все это распределят между всеми областями Украины: это пойдет в больницы, полицейским и военнымх. Президент доложил, что центральная власть активно общается с местными органами самоуправления и знает потребности всех регионов .

. Бизнес, мэры и главы ОГА должны забыть о политических амбициях и помогать совместно, чтобы преодолеть вирус.

и помогать совместно, чтобы преодолеть вирус. Правительство договорилось о совместной работе китайских и украинских врачей.

МВФ и Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития готовы оказывать помощь Украине.

Вскоре Правительство примет ряд важных решений: запрет отключать электроэнергию для населения, разрешение Укрпочте доставлять лекарства, поручение разработать и посчитать механизм кредитных каникул.

За незаконный экспорт медицинских товаров планируют ввести уголовную ответственность.

Политический хайп, по словам Зеленского, которым сейчас занимаются некоторые политики – это по сути мародерство.

Президент поблагодарил врачей и пограничников , которые, рискуя своим здоровьем, ведут борьбу с невидимым врагом.

, которые, рискуя своим здоровьем, ведут борьбу с невидимым врагом. Отдельно Зеленский выразил благодарность украинским бойцам, которые несмотря на пандемию, продолжают защищать независимость государства.

которые несмотря на пандемию, продолжают защищать независимость государства. Отметил президент и тех церковников, которые прекратили службы ради недопущения распространения инфекции.

ради недопущения распространения инфекции. За несвоевременную уплату коммунальных услуг пеню не будут начислять.

Напоследок президент напомнил распространенную рекомендации – не выходить на улицу и минимизировать социальные контакты.

Не создавайте риск себе и окружающим. Всем нам нужно повзрослеть. Даже богатейшие страны мира говорят о неготовности медицинских систем к пандемии. Задача номер один – минимизировать распространение вируса,

– отметил Зеленский.

А традиционный совет на карантине от Зеленского в этот день таков – вспомнить о физической форме и потренироваться дома.

Владимир Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Коронавирус в Украине: последние новости

По состоянию на 23 марта в Украине клинически подтвердили 73 заражения коронавирусом. Три человека умерли, один – выздоровел.

Три человека умерли, один – выздоровел. По всей территории страны ввели общенациональный карантин. Он действует с 12 марта до 3 апреля 2020 года.

Он действует с 12 марта до 3 апреля 2020 года. Не работают учебные заведения, не проводятся спортивные соревнования с участием зрителей.

С 16 марта закрыты границы – в Украину не смогут попасть иностранцы. А с 17 марта отменено международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение.

– в Украину не смогут попасть иностранцы. А с 17 марта С 18 марта прекратили железнодорожную, авиа-, автобусную междугородную пассажирскую перевозку.

Ограничен экспорт продуктов питания, а также полностью запрещен экспорт средств защиты от коронавируса.

Правительство приняло решение о выделении 70 миллионов гривен Министерству внутренних дел. Эти деньги пойдут на обеспечение правоохранителей средствами индивидуальной защиты во время осуществления противоэпидемических мероприятий по противодействию Covid-19.



Карантинные мероприятия в Украине из-за пандемии коронавируса / Инфографика 24 канала