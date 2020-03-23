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      Зеленский снова обратился к украинцам из-за коронавируса: основное

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      Президент Владимир Зеленский уже традиционно обратился к украинцам. В своем новом видеообращении 23 марта он рассказал о самом важном за сутки и текущей ситуации по коронавирусу в Украине.

      Президент Украины сделал свои обращения к украинцам практически ежедневными. Он сообщает оперативную информацию о ситуации с коронавирусом.

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      Что заявил Зеленский: коротко

      • Ночью 23 марта приземлился первый грузовой самолет из Китая. Он привез тесты на коронавирус, защитные костюмы, маски, аппараты искусственной вентиляции легких и многое другое. Все это распределят между всеми областями Украины: это пойдет в больницы, полицейским и военнымх.
      • Президент доложил, что центральная власть активно общается с местными органами самоуправления и знает потребности всех регионов.
      • Бизнес, мэры и главы ОГА должны забыть о политических амбициях и помогать совместно, чтобы преодолеть вирус.
      • Правительство договорилось о совместной работе китайских и украинских врачей.
      • МВФ и Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития готовы оказывать помощь Украине.
      • Вскоре Правительство примет ряд важных решений: запрет отключать электроэнергию для населения, разрешение Укрпочте доставлять лекарства, поручение разработать и посчитать механизм кредитных каникул.
      • За незаконный экспорт медицинских товаров планируют ввести уголовную ответственность.
      • Политический хайп, по словам Зеленского, которым сейчас занимаются некоторые политики – это по сути мародерство.
      • Президент поблагодарил врачей и пограничников, которые, рискуя своим здоровьем, ведут борьбу с невидимым врагом.
      • Отдельно Зеленский выразил благодарность украинским бойцам, которые несмотря на пандемию, продолжают защищать независимость государства.
      • Отметил президент и тех церковников, которые прекратили службы ради недопущения распространения инфекции.
      • За несвоевременную уплату коммунальных услуг пеню не будут начислять.
      • Напоследок президент напомнил распространенную рекомендации – не выходить на улицу и минимизировать социальные контакты.

      Не создавайте риск себе и окружающим. Всем нам нужно повзрослеть. Даже богатейшие страны мира говорят о неготовности медицинских систем к пандемии. Задача номер один – минимизировать распространение вируса,
      – отметил Зеленский.

      А традиционный совет на карантине от Зеленского в этот день таков – вспомнить о физической форме и потренироваться дома.

      Владимир Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

      Коронавирус в Украине: последние новости

      • По состоянию на 23 марта в Украине клинически подтвердили 73 заражения коронавирусом. Три человека умерли, один – выздоровел.
      • По всей территории страны ввели общенациональный карантин. Он действует с 12 марта до 3 апреля 2020 года.
      • Не работают учебные заведения, не проводятся спортивные соревнования с участием зрителей.
      • С 16 марта закрыты границы – в Украину не смогут попасть иностранцы. А с 17 марта отменено международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение.
      • С 18 марта прекратили железнодорожную, авиа-, автобусную междугородную пассажирскую перевозку.
      • Ограничен экспорт продуктов питания, а также полностью запрещен экспорт средств защиты от коронавируса.
      • Правительство приняло решение о выделении 70 миллионов гривен Министерству внутренних дел. Эти деньги пойдут на обеспечение правоохранителей средствами индивидуальной защиты во время осуществления противоэпидемических мероприятий по противодействию Covid-19.

      карантин коронавірус
      Карантинные мероприятия в Украине из-за пандемии коронавируса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус в Украине Здоровье Владимир Зеленский Новости Украины Карантин в Украине 2020
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