Зеленский снова обратился к украинцам из-за коронавируса: основное
Президент Владимир Зеленский уже традиционно обратился к украинцам. В своем новом видеообращении 23 марта он рассказал о самом важном за сутки и текущей ситуации по коронавирусу в Украине.
Президент Украины сделал свои обращения к украинцам практически ежедневными. Он сообщает оперативную информацию о ситуации с коронавирусом.
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Что заявил Зеленский: коротко
- Ночью 23 марта приземлился первый грузовой самолет из Китая. Он привез тесты на коронавирус, защитные костюмы, маски, аппараты искусственной вентиляции легких и многое другое. Все это распределят между всеми областями Украины: это пойдет в больницы, полицейским и военнымх.
- Президент доложил, что центральная власть активно общается с местными органами самоуправления и знает потребности всех регионов.
- Бизнес, мэры и главы ОГА должны забыть о политических амбициях и помогать совместно, чтобы преодолеть вирус.
- Правительство договорилось о совместной работе китайских и украинских врачей.
- МВФ и Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития готовы оказывать помощь Украине.
- Вскоре Правительство примет ряд важных решений: запрет отключать электроэнергию для населения, разрешение Укрпочте доставлять лекарства, поручение разработать и посчитать механизм кредитных каникул.
- За незаконный экспорт медицинских товаров планируют ввести уголовную ответственность.
- Политический хайп, по словам Зеленского, которым сейчас занимаются некоторые политики – это по сути мародерство.
- Президент поблагодарил врачей и пограничников, которые, рискуя своим здоровьем, ведут борьбу с невидимым врагом.
- Отдельно Зеленский выразил благодарность украинским бойцам, которые несмотря на пандемию, продолжают защищать независимость государства.
- Отметил президент и тех церковников, которые прекратили службы ради недопущения распространения инфекции.
- За несвоевременную уплату коммунальных услуг пеню не будут начислять.
- Напоследок президент напомнил распространенную рекомендации – не выходить на улицу и минимизировать социальные контакты.
Не создавайте риск себе и окружающим. Всем нам нужно повзрослеть. Даже богатейшие страны мира говорят о неготовности медицинских систем к пандемии. Задача номер один – минимизировать распространение вируса,
– отметил Зеленский.
А традиционный совет на карантине от Зеленского в этот день таков – вспомнить о физической форме и потренироваться дома.
Владимир Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео
Коронавирус в Украине: последние новости
- По состоянию на 23 марта в Украине клинически подтвердили 73 заражения коронавирусом. Три человека умерли, один – выздоровел.
- По всей территории страны ввели общенациональный карантин. Он действует с 12 марта до 3 апреля 2020 года.
- Не работают учебные заведения, не проводятся спортивные соревнования с участием зрителей.
- С 16 марта закрыты границы – в Украину не смогут попасть иностранцы. А с 17 марта отменено международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение.
- С 18 марта прекратили железнодорожную, авиа-, автобусную междугородную пассажирскую перевозку.
- Ограничен экспорт продуктов питания, а также полностью запрещен экспорт средств защиты от коронавируса.
- Правительство приняло решение о выделении 70 миллионов гривен Министерству внутренних дел. Эти деньги пойдут на обеспечение правоохранителей средствами индивидуальной защиты во время осуществления противоэпидемических мероприятий по противодействию Covid-19.
Карантинные мероприятия в Украине из-за пандемии коронавируса / Инфографика 24 канала