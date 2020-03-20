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      В Киеве и 2 областях Украины вводят чрезвычайную ситуацию: решение Кабмина

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      Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях, где стремительно распространяется заболеваемость коронавирусом Covid-19.

      Такое решение принял Кабинет министров на своем техническом внеочередном заседании 20 марта, сообщает премьер Денис Шмыгаль в своем телеграмме.

      Важно Чем отличается чрезвычайное положение от чрезвычайной ситуации

      Чрезвычайное положение вводят в:

      • Киеве;
      • Днепропетровской области;
      • Ивано-Франковской области.

      "Никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением Covad-19", – добавил Шмыгаль.

      Заметим, что в Киеве зафиксировали уже 3 случая заболевания коронавирусом, в Днепропетровской области – 2 случая, в Ивано-Франковской области – 1 случай (летальный).

      Важно! Режим чрезвычайной ситуации уже действует в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях.

      Что такое режим чрезвычайной ситуации?Режим чрезвычайной ситуации – состояние на отдельной административной территории, когда нарушены условия нормальной жизнедеятельности людей. Отличается от чрезвычайного положения отсутствием ограничений конституционных прав граждан.


      Что предусматривает режим чрезвычайной ситуации / МВД

      Главное о коронавирусе в Украине:

      • По состоянию на 20 марта лабораторно подтвердили 26 случаев заражения коронавирусом. Три из них – летальные.
      • Однако есть и хорошая новость – в Черновцах вылечили первого больного от коронавируса. Повторный тест, который провели мужчине, показал отрицательный результат. 20 марта его должны выписать из больницы, он вернется домой.
      • С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля.
      • Государство 16 марта закрыло свои границы для иностранцев, а с 18 марта запрещены железнодорожные, авиа, автобусные междугороднаие пассажирские перевозки.
      • На время карантина не работают все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и тому подобное. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании.


      Что запрещено в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Новости Здоровье Здоровье Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Кабинет Министров Украины Карантин в Украине 2020 Новости политики Чрезвычайное происшествие
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