В Киеве и 2 областях Украины вводят чрезвычайную ситуацию: решение Кабмина

Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях, где стремительно распространяется заболеваемость коронавирусом Covid-19.

Такое решение принял Кабинет министров на своем техническом внеочередном заседании 20 марта, сообщает премьер Денис Шмыгаль в своем телеграмме.

Важно Чем отличается чрезвычайное положение от чрезвычайной ситуации

Чрезвычайное положение вводят в:

Киеве;

Днепропетровской области;

Ивано-Франковской области.

"Никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением Covad-19", – добавил Шмыгаль.

Заметим, что в Киеве зафиксировали уже 3 случая заболевания коронавирусом, в Днепропетровской области – 2 случая, в Ивано-Франковской области – 1 случай (летальный).

Важно! Режим чрезвычайной ситуации уже действует в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях.

Что такое режим чрезвычайной ситуации?Режим чрезвычайной ситуации – состояние на отдельной административной территории, когда нарушены условия нормальной жизнедеятельности людей. Отличается от чрезвычайного положения отсутствием ограничений конституционных прав граждан.



Что предусматривает режим чрезвычайной ситуации / МВД

Главное о коронавирусе в Украине:

По состоянию на 20 марта лабораторно подтвердили 26 случаев заражения коронавирусом. Три из них – летальные.

Однако есть и хорошая новость – в Черновцах вылечили первого больного от коронавируса. Повторный тест, который провели мужчине, показал отрицательный результат. 20 марта его должны выписать из больницы, он вернется домой.

С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля.

Государство 16 марта закрыло свои границы для иностранцев, а с 18 марта запрещены железнодорожные, авиа, автобусные междугороднаие пассажирские перевозки.

На время карантина не работают все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и тому подобное. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании.



Что запрещено в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала