В Киеве и 2 областях Украины вводят чрезвычайную ситуацию: решение Кабмина
Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях, где стремительно распространяется заболеваемость коронавирусом Covid-19.
Такое решение принял Кабинет министров на своем техническом внеочередном заседании 20 марта, сообщает премьер Денис Шмыгаль в своем телеграмме.
Важно Чем отличается чрезвычайное положение от чрезвычайной ситуации
Чрезвычайное положение вводят в:
- Киеве;
- Днепропетровской области;
- Ивано-Франковской области.
"Никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением Covad-19", – добавил Шмыгаль.
Заметим, что в Киеве зафиксировали уже 3 случая заболевания коронавирусом, в Днепропетровской области – 2 случая, в Ивано-Франковской области – 1 случай (летальный).
Важно! Режим чрезвычайной ситуации уже действует в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях.
Что такое режим чрезвычайной ситуации?Режим чрезвычайной ситуации – состояние на отдельной административной территории, когда нарушены условия нормальной жизнедеятельности людей. Отличается от чрезвычайного положения отсутствием ограничений конституционных прав граждан.
Что предусматривает режим чрезвычайной ситуации / МВД
Главное о коронавирусе в Украине:
- По состоянию на 20 марта лабораторно подтвердили 26 случаев заражения коронавирусом. Три из них – летальные.
- Однако есть и хорошая новость – в Черновцах вылечили первого больного от коронавируса. Повторный тест, который провели мужчине, показал отрицательный результат. 20 марта его должны выписать из больницы, он вернется домой.
- С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля.
- Государство 16 марта закрыло свои границы для иностранцев, а с 18 марта запрещены железнодорожные, авиа, автобусные междугороднаие пассажирские перевозки.
- На время карантина не работают все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и тому подобное. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании.
Что запрещено в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала