У Києві та 2 областях України вводять надзвичайну ситуацію: рішення Кабміну
Уряд встановив режим надзвичайної ситуації у Києві та 2 областях України, де стрімко поширюється захворюваність на коронавірус Covid-19.
Таке рішення прийняв Кабінет міністрів на своєму технічному позачерговому засіданні 20 березня, повідомляє прем'єр Денис Шмигаль у своєму телеграмі.
Важливо Чим відрізняється надзвичайний стан від надзвичайної ситуації
Надзвичайну ситуацію вводять у:
- Києві
- Дніпропетровській області;
- Івано-Франківській області.
"Жодних нових обмежень наразі не передбачається. Режим надзвичайної ситуації покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням Covad-19", – додав Шмигаль.
Зауважимо, у Києві зафіксували вже 3 випадки захворювання на коронавірус, у Дніпропетровській області – 2 випадки, в Івано-Франківській області – 1 випадок (летальний).
Важливо! Режим надзвичайної ситуації вже діє у Київській, Житомирській та Чернівецькій областях.
Що таке режим надзвичайної ситуації?Режим надзвичайної ситуації – стан на окремій адміністративній території, коли порушено умови нормальної життєдіяльності людей. Відрізняється від надзвичайного стану відсутністю обмежень конституційних прав громадян.
Що передбачає режим надзвичайної ситуації / МВС
Головне про коронавірус в Україні:
- Станом на 20 березня лабораторно підтвердили 26 випадків зараження коронавірусом. Три з них – летальні.
- Проте є й хороша новина – у Чернівцях вилікували першого хворого від коронавірусу. Повторний тест, який провели чоловікові, показав негативний результат. 20 березня його мають виписати з лікарні, він повернеться додому.
- З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня.
- Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців, а з 18 березня заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.
- На час карантину не працюють усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії.
Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу