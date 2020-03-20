У Києві та 2 областях України вводять надзвичайну ситуацію: рішення Кабміну

Уряд встановив режим надзвичайної ситуації у Києві та 2 областях України, де стрімко поширюється захворюваність на коронавірус Covid-19.

Таке рішення прийняв Кабінет міністрів на своєму технічному позачерговому засіданні 20 березня, повідомляє прем'єр Денис Шмигаль у своєму телеграмі.

Важливо Чим відрізняється надзвичайний стан від надзвичайної ситуації

Надзвичайну ситуацію вводять у:

Києві

Дніпропетровській області;

Івано-Франківській області.

"Жодних нових обмежень наразі не передбачається. Режим надзвичайної ситуації покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням Covad-19", – додав Шмигаль.

Зауважимо, у Києві зафіксували вже 3 випадки захворювання на коронавірус, у Дніпропетровській області – 2 випадки, в Івано-Франківській області – 1 випадок (летальний).

Важливо! Режим надзвичайної ситуації вже діє у Київській, Житомирській та Чернівецькій областях.

Що таке режим надзвичайної ситуації?Режим надзвичайної ситуації – стан на окремій адміністративній території, коли порушено умови нормальної життєдіяльності людей. Відрізняється від надзвичайного стану відсутністю обмежень конституційних прав громадян.



Що передбачає режим надзвичайної ситуації / МВС

Головне про коронавірус в Україні:

Станом на 20 березня лабораторно підтвердили 26 випадків зараження коронавірусом. Три з них – летальні.

Проте є й хороша новина – у Чернівцях вилікували першого хворого від коронавірусу. Повторний тест, який провели чоловікові, показав негативний результат. 20 березня його мають виписати з лікарні, він повернеться додому.

З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня.

Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців, а з 18 березня заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.

На час карантину не працюють усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії.



Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу