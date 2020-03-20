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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      У Києві та 2 областях України вводять надзвичайну ситуацію: рішення Кабміну

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      У Києві, на Івано-Франківщині та Дніпропетровщині оголосили надзвичайну ситуацію / rbc.ua

      Уряд встановив режим надзвичайної ситуації у Києві та 2 областях України, де стрімко поширюється захворюваність на коронавірус Covid-19.

      Таке рішення прийняв Кабінет міністрів на своєму технічному позачерговому засіданні 20 березня, повідомляє прем'єр Денис Шмигаль у своєму телеграмі.

      Важливо Чим відрізняється надзвичайний стан від надзвичайної ситуації

      Надзвичайну ситуацію вводять у:

      • Києві
      • Дніпропетровській області;
      • Івано-Франківській області.

      "Жодних нових обмежень наразі не передбачається. Режим надзвичайної ситуації покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням Covad-19", – додав Шмигаль.

       

      Зауважимо, у Києві зафіксували вже 3 випадки захворювання на коронавірус, у Дніпропетровській області – 2 випадки, в Івано-Франківській області – 1 випадок (летальний).

      Важливо! Режим надзвичайної ситуації вже діє у Київській, Житомирській та Чернівецькій областях.

      Що таке режим надзвичайної ситуації?Режим надзвичайної ситуації – стан на окремій адміністративній території, коли порушено умови нормальної життєдіяльності людей. Відрізняється від надзвичайного стану відсутністю обмежень конституційних прав громадян.


      Що передбачає режим надзвичайної ситуації / МВС

      Головне про коронавірус в Україні:

      • Станом на 20 березня лабораторно підтвердили 26 випадків зараження коронавірусом. Три з них – летальні.
      • Проте є й хороша новина – у Чернівцях вилікували першого хворого від коронавірусу. Повторний тест, який провели чоловікові, показав негативний результат. 20 березня його мають виписати з лікарні, він повернеться додому.
      • З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня.
      • Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців, а з 18 березня заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.
      • На час карантину не працюють усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії. 


      Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Карантин в Україні 2020 Надзвичайні ситуації Новини Здоров'я Кабінет Міністрів України
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