Кабмин запретил отключать электроэнергию населению, – Зеленский
На заседании 23 марта Кабинет министров запретил отключать электроэнергию для населения в нынешней ситуации. Дело в том, что в Украине введен карантин с целью нераспространения коронавируса.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время традиционного видеообращения.
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"Сегодня проходит заседание правительства, где среди прочего будет принят ряд важных решений. В частности, запрет отключать электроэнергию для населения, изменения в законодательство, которые позволят "Укрпочте" доставлять лекарства", – отметил он.
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