Кабмин запретил отключать электроэнергию населению, – Зеленский

На заседании 23 марта Кабинет министров запретил отключать электроэнергию для населения в нынешней ситуации. Дело в том, что в Украине введен карантин с целью нераспространения коронавируса.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время традиционного видеообращения. Подробнее! Зеленский снова обратился к украинцам из-за коронавируса: основное "Сегодня проходит заседание правительства, где среди прочего будет принят ряд важных решений. В частности, запрет отключать электроэнергию для населения, изменения в законодательство, которые позволят "Укрпочте" доставлять лекарства", – отметил он. Новость дополняется