18:04
23 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Кабмин запретил отключать электроэнергию населению, – Зеленский

      - Читати новину українською

      На заседании 23 марта Кабинет министров запретил отключать электроэнергию для населения в нынешней ситуации. Дело в том, что в Украине введен карантин с целью нераспространения коронавируса.

      Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время традиционного видеообращения.

      Подробнее! Зеленский снова обратился к украинцам из-за коронавируса: основное

      "Сегодня проходит заседание правительства, где среди прочего будет принят ряд важных решений. В частности, запрет отключать электроэнергию для населения, изменения в законодательство, которые позволят "Укрпочте" доставлять лекарства", – отметил он.

      Новость дополняется

      Введение чрезвычайного положения Рада может рассмотреть 24 марта, – СМИ
      сегодня
      Теги: Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Самый страшный враг украинцев в борьбе с вирусом
      Іван Примаченко
      сегодня , 16:18 Супрун назвала распространенные фейки о коронавирусе: проверьте, или вы так не делаете
      Анастасія Лукашевська
      18 марта , 12:26 В Европе бум онлайн-покера из-за коронавируса
      сегодня , 12:30 Что включает в себя гарантия на новый автомобиль?
      сегодня , 15:03 Кремлевская "фабрика лжи", или Мыть надо не только руки, а и уши
      Оксана Забужко
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук