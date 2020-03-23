Украина запрещает любые туристические авиапутешествия
С 24 марта в Украине будет работать только Международный аэропорт "Борисполь".
Как в фейсбуке сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, соответствующее решение принял Кабинет Министров 23 марта.
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Согласно ему, с 12:00 24 марта также будет запрещен вылет пассажиров в авиапутешествия с целью туризма.
Криклий объяснил, что это вынужденная мера для предотвращения распространения коронавируса.
"Извините за неудобства. Безопасность людей – превыше всего!" – добавил министр.
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