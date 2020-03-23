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      Украина запрещает любые туристические авиапутешествия

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      С 24 марта в Украине будет работать только Международный аэропорт "Борисполь".

      Как в фейсбуке сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, соответствующее решение принял Кабинет Министров 23 марта.

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      Согласно ему, с 12:00 24 марта также будет запрещен вылет пассажиров в авиапутешествия с целью туризма.

      Криклий объяснил, что это вынужденная мера для предотвращения распространения коронавируса.

      "Извините за неудобства. Безопасность людей – превыше всего!" – добавил министр.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики
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