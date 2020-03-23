Україна забороняє будь-які туристичні авіаподорожі

З 24 березня в Україні працюватиме лише Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Як у фейсбуці повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів 23 березня.

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Згідно з ним, з 12:00 24 березня також буде заборонено виліт пасажирів у авіаподорожі з метою туризму.

Криклій пояснив, що це вимушений захід для запобігання розповсюдженню коронавірусу.

"Перепрошую за незручності. Безпека людей – понад усе!" – додав міністр.

Премєр-міністр Денис Шмигаль додав, що з 12:00 24 березня всім громадянам буде заборонено покидати Україну з туристичною метою.

За його словами, такий крок стосується лише пасажирських перевезень. Виняток становлять заходи державної необхідності за окремими наказами відповідних міністерств.

"Ми розуміємо, що рішення – непопулярне та незручне. Але ми бачимо, що темпи поширення коронавірусу зростають. Тому маємо підсилювати обмежувальні заходи", – сказав очільник Кабміну.

Зауважимо, що у межах карантину 16 березня Україна закрила кордон для іноземців, а з 17 було припинено авіасполучення. Згодом стало відомим, що деякі нерегулярні рейсі все ж здійснюватимуть.

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Станом на 23 березня лабораторно підтвердили 73 випадки зараження коронавірусом. Три з них – летальні.

Проте є й хороша новина – у Чернівцях вилікували першого хворого від коронавірусу. Повторний тест, який провели чоловікові, показав негативний результат. 20 березня його мають виписати з лікарні, він повернеться додому.

З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня.

Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців, а з 18 березня заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.

На час карантину не працюють усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії.



Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу