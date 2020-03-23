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      Україна забороняє будь-які туристичні авіаподорожі

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      З 24 березня буде заборонен українцям здійснювати туристичні авіаподорожі / Канал "112"

      З 24 березня в Україні працюватиме лише Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

      Як у фейсбуці повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів 23 березня.

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      Згідно з ним, з 12:00 24 березня також буде заборонено виліт пасажирів у авіаподорожі з метою туризму.

      Криклій пояснив, що це вимушений захід для запобігання розповсюдженню коронавірусу.

      "Перепрошую за незручності. Безпека людей – понад усе!" – додав міністр.

      Премєр-міністр Денис Шмигаль додав, що з 12:00 24 березня всім громадянам буде заборонено покидати Україну з туристичною метою.

      За його словами, такий крок стосується лише пасажирських перевезень. Виняток становлять заходи державної необхідності за окремими наказами відповідних міністерств.

      "Ми розуміємо, що рішення – непопулярне та незручне. Але ми бачимо, що темпи поширення коронавірусу зростають. Тому маємо підсилювати обмежувальні заходи", – сказав очільник Кабміну.

      Зауважимо, що у межах карантину 16 березня Україна закрила кордон для іноземців, а з 17 було припинено авіасполучення. Згодом стало відомим, що деякі нерегулярні рейсі все ж здійснюватимуть.

      Головне про коронавірус в Україні:

      • Станом на 23 березня лабораторно підтвердили 73 випадки зараження коронавірусом. Три з них – летальні.
      • Проте є й хороша новина – у Чернівцях вилікували першого хворого від коронавірусу. Повторний тест, який провели чоловікові, показав негативний результат. 20 березня його мають виписати з лікарні, він повернеться додому.
      • З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня.
      • Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців, а з 18 березня заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.
      • На час карантину не працюють усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії.

      заборони в україні на час карантину через коронавірус
      Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини України Новини політики Карантин в Україні 2020 Кабінет Міністрів України авіація Подорожі Міністерство інфраструктури Владислав Криклій
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