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      Нерегулярні рейси з низки країн таки літатимуть в Україну: список

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      Sky UP продовжить здійснювати нерегулярні рейси з європейських міст

      Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що наразі уряд опрацьовує евакуацію українців через спеціально створені хаби. Крім того, авіаперевізник Sky UP здійснюватиме нерегулярні рейси з цілої низки країн.

      Уряд надзвичайно вдячний авіакомпанії за конструктивну позицію і бажання допомогти українцям, наголосив Дмитро Кулеба під час урядового брифінгу.

      Важливо Україна створює "транспортні хаби" для повернення своїх громадян

      Список нерегулярних рейсів:

      • Париж, Франція;
      • Аліканте, Іспанія;
      • Стокгольм, Швеція;
      • Берлін, Німеччина;
      • Відень, Австрія;
      • Варшава, Польща;
      • Прага, Чехія;
      • Тбілісі, Грузія;
      • Лісабон, Португалія;
      • Мюнхен, Німеччина;
      • Неаполь, Італія;
      • Франкфурт, Німеччина;
      • Таллін, Естонія;
      • Цюрих, Швейцарія;
      • Стамбул, Туреччина;
      • Барелона, Іспанія;
      • Лондон, Велика Британія.

      Заходьте на сайт авіакомпанії, дивіться дати, на які заплановані рейси, купуйте квитки за пільговими цінами і повертайтеся в Україну,
      – заявив Кулеба.

      Міністр інфраструктура Владислав Криклій підкреслив, що ці рейси будуть розширюватися. Мовляв, уряд очікує, що й інші авіаперевізники візьмуть участь в евакуації українців.

      "Для повернення з більш віддалених точок необхідно добратися до хабів, перелік яких визначений раніше. Вже звідти ви зможете спецрейсами повернутися до України", – розповів Криклій.

      Він також зазначив, що спеціальні потяги будуть курсувати з Чехії, Польщі і Німеччини. Вони призначені для того, щоб українці могли повернутися з сусідніх країн.

      Деякі авіаперевізники кажуть, що не виконуватимуть рейси, бо українців в Україну не впускають. Це неправда. Українці без обмежень можуть повертатися в Україну,
      – наголосив міністр інфраструктури.

      Що відомо про хаби, з яких евакуйовуватимуть українців?Спеціальні транспортні хаби будуть створені, аби українці змогли звідти спецрейсами повернутися додому зі знижкою або і зовсім безкоштовно.

      Такі діють у 10 містах: Дубай і Абу-Дабі, Стамбул, Прага, Берлін, Варшава, Перемишль, Відень, Братислава, Рига і Вільнюс.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Міністерство інфраструктури Владислав Криклій Дмитро Кулеба – новини МЗС України Кабінет Міністрів України Карантин в Україні 2020 Евакуація українців Залізниця авіація
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