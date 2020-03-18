Нерегулярні рейси з низки країн таки літатимуть в Україну: список

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що наразі уряд опрацьовує евакуацію українців через спеціально створені хаби. Крім того, авіаперевізник Sky UP здійснюватиме нерегулярні рейси з цілої низки країн.

Уряд надзвичайно вдячний авіакомпанії за конструктивну позицію і бажання допомогти українцям, наголосив Дмитро Кулеба під час урядового брифінгу.

Важливо Україна створює "транспортні хаби" для повернення своїх громадян

Список нерегулярних рейсів:

Париж, Франція;

Аліканте, Іспанія;

Стокгольм, Швеція;

Берлін, Німеччина;

Відень, Австрія;

Варшава, Польща;

Прага, Чехія;

Тбілісі, Грузія;

Лісабон, Португалія;

Мюнхен, Німеччина;

Неаполь, Італія;

Франкфурт, Німеччина;

Таллін, Естонія;

Цюрих, Швейцарія;

Стамбул, Туреччина;

Барелона, Іспанія;

Лондон, Велика Британія.

Заходьте на сайт авіакомпанії, дивіться дати, на які заплановані рейси, купуйте квитки за пільговими цінами і повертайтеся в Україну,

– заявив Кулеба.

Міністр інфраструктура Владислав Криклій підкреслив, що ці рейси будуть розширюватися. Мовляв, уряд очікує, що й інші авіаперевізники візьмуть участь в евакуації українців.

"Для повернення з більш віддалених точок необхідно добратися до хабів, перелік яких визначений раніше. Вже звідти ви зможете спецрейсами повернутися до України", – розповів Криклій.

Він також зазначив, що спеціальні потяги будуть курсувати з Чехії, Польщі і Німеччини. Вони призначені для того, щоб українці могли повернутися з сусідніх країн.

Деякі авіаперевізники кажуть, що не виконуватимуть рейси, бо українців в Україну не впускають. Це неправда. Українці без обмежень можуть повертатися в Україну,

– наголосив міністр інфраструктури.

Що відомо про хаби, з яких евакуйовуватимуть українців?Спеціальні транспортні хаби будуть створені, аби українці змогли звідти спецрейсами повернутися додому зі знижкою або і зовсім безкоштовно.



Такі діють у 10 містах: Дубай і Абу-Дабі, Стамбул, Прага, Берлін, Варшава, Перемишль, Відень, Братислава, Рига і Вільнюс.