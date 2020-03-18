Нерегулярні рейси з низки країн таки літатимуть в Україну: список
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що наразі уряд опрацьовує евакуацію українців через спеціально створені хаби. Крім того, авіаперевізник Sky UP здійснюватиме нерегулярні рейси з цілої низки країн.
Уряд надзвичайно вдячний авіакомпанії за конструктивну позицію і бажання допомогти українцям, наголосив Дмитро Кулеба під час урядового брифінгу.
Важливо Україна створює "транспортні хаби" для повернення своїх громадян
Список нерегулярних рейсів:
- Париж, Франція;
- Аліканте, Іспанія;
- Стокгольм, Швеція;
- Берлін, Німеччина;
- Відень, Австрія;
- Варшава, Польща;
- Прага, Чехія;
- Тбілісі, Грузія;
- Лісабон, Португалія;
- Мюнхен, Німеччина;
- Неаполь, Італія;
- Франкфурт, Німеччина;
- Таллін, Естонія;
- Цюрих, Швейцарія;
- Стамбул, Туреччина;
- Барелона, Іспанія;
- Лондон, Велика Британія.
Заходьте на сайт авіакомпанії, дивіться дати, на які заплановані рейси, купуйте квитки за пільговими цінами і повертайтеся в Україну,
– заявив Кулеба.
Міністр інфраструктура Владислав Криклій підкреслив, що ці рейси будуть розширюватися. Мовляв, уряд очікує, що й інші авіаперевізники візьмуть участь в евакуації українців.
"Для повернення з більш віддалених точок необхідно добратися до хабів, перелік яких визначений раніше. Вже звідти ви зможете спецрейсами повернутися до України", – розповів Криклій.
Він також зазначив, що спеціальні потяги будуть курсувати з Чехії, Польщі і Німеччини. Вони призначені для того, щоб українці могли повернутися з сусідніх країн.
Деякі авіаперевізники кажуть, що не виконуватимуть рейси, бо українців в Україну не впускають. Це неправда. Українці без обмежень можуть повертатися в Україну,
– наголосив міністр інфраструктури.
Що відомо про хаби, з яких евакуйовуватимуть українців?Спеціальні транспортні хаби будуть створені, аби українці змогли звідти спецрейсами повернутися додому зі знижкою або і зовсім безкоштовно.
Такі діють у 10 містах: Дубай і Абу-Дабі, Стамбул, Прага, Берлін, Варшава, Перемишль, Відень, Братислава, Рига і Вільнюс.