Нерегулярные рейсы из ряда стран таки будут летать в Украину: список

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что сейчас правительство прорабатывает эвакуацию украинцев через специально созданные хабы. Кроме того, авиаперевозчик Sky UP будет осуществлять нерегулярные рейсы из целого ряда стран.

Правительство очень благодарно авиакомпании за конструктивную позицию и желание помочь украинцам, подчеркнул Дмитрий Кулеба во время правительственного брифинга.

Важно Украина создает "транспортные хабы" для возвращения своих граждан

Список нерегулярных рейсов:

Париж, Франция;

Аликанте, Испания;

Стокгольм, Швеция;

Берлин, Германия;

Вена, Австрия;

Варшава, Польша;

Прага, Чехия;

Тбилиси, Грузия;

Лиссабон, Португалия;

Мюнхен, Германия;

Неаполь, Италия;

Франкфурт, Германия;

Таллин, Эстония;

Цюрих, Швейцария;

Стамбул, Турция;

Барелона, Испания;

Лондон, Великобритания.

Заходите на сайт авиакомпании, смотрите даты, на которые запланированы рейсы, покупайте билеты по льготным ценам и возвращайтесь в Украину,

– заявил Кулеба.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий подчеркнул, что эти рейсы будут расширяться. Мол, правительство ожидает, что и другие авиаперевозчики примут участие в эвакуации украинцев.

"Для возвращения из более отдаленных точек необходимо добраться к хабам, перечень которых определен ранее. Уже оттуда вы сможете спецрейсами вернуться в Украину", – рассказал Криклий.

Он также отметил, что специальные поезда будут курсировать из Чехии, Польши и Германии. Они предназначены для того, чтобы украинцы могли вернуться из соседних стран.

Некоторые авиаперевозчики говорят, что не будут выполнять рейсы, потому что украинцев в Украину не пускают. Это неправда. Украинцы без ограничений могут возвращаться в Украину,

– отметил министр инфраструктуры.

Что известно о хабах, из которых будут эвакуировать украинцев?Специальные транспортные хабы будут созданы, чтобы украинцы смогли оттуда спецрейсами вернуться домой со скидкой или и вовсе бесплатно.



Такие действуют в 10 городах: Дубай и Абу-Даби, Стамбул, Прага, Берлин, Варшава, Перемышль, Вена, Братислава, Рига и Вильнюс.