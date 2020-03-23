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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Кабмін заборонив відключати електроенергію населенню, – Зеленський

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / Getty Images

      На засіданні 23 березня Кабінет міністрів заборонив відключати електроенергію для населення в нинішній ситуації. Річ у тім, що в Україні запроваджено карантин з метою непоширення коронавірусу.

      Про це заявив президент Володимир Зеленський під час традиційного відеозвернення.

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      За його словами, на засіданні 23 березня уряд має ухвалити, зокрема, такі рішення:

      • заборона відключати електроенергію для населення,
      • зміни до законодавства, які дозволять "Укрпошті" доставляти ліки". 

      Крім того, до кінця поточного тижня (23 – 29 березня), НБУ, Мінфіну і Мінекономіки повинні розрахувати програму кредитних канікул для бізнесу.

      Також мають відбутися:

      • виплата допомоги людям, яких було скорочено через карантин,
      • зміни до законодавства, що запровадять кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів медичного призначення у період коронавірусу.

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      Ситуація з коронавірусом в Україні станом на 23 березня: відеозвернення Зеленського 

      Додамо, що на засіданні 23 березня Кабмін також ухвалив рішення з 24 числа заборонити будь-які туристичні авіаподорожі громадян України. Крім того, з 24 березня в Україні працюватиме лише Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

      Головне про коронавірус в Україні:

      • Станом на 23 березня лабораторно підтвердили 73 випадки зараження коронавірусом. Три з них – летальні.
      • Проте є й хороша новина – у Чернівцях вилікували першого хворого від коронавірусу. Повторний тест, який провели чоловікові, показав негативний результат. 20 березня його мають виписати з лікарні, він повернеться додому.
      • З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня.
      • Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців, а з 18 березня заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.
      • На час карантину не працюють усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії.

      заборони в україні на час карантину через коронавірус
      Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Кабінет Міністрів України Президент України Володимир Зеленський Новини України
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