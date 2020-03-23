Зеленський знову звернувся до українців через коронавірус: основне
Президент Володимир Зеленський уже традиційно звернувся до українців. У своєму новому відеозверненні, 23 березня, він розповів про найважливіше за добу та поточну ситуацію щодо коронавірусу в Україні.
Президент України зробив свої звернення до українців майже щоденними. Він повідомляє оперативну інформацію про ситуацію з коронавірусом.
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Що заявив Зеленський: коротко
- Вночі 23 березня приземлився перший вантажний літак з Китаю. Він привіз тести на коронавірус, захисні костюми, маски, апарати штучної вентиляції легень та багато іншого. Усе це розподілять між усіма областями України: це дійде до лікарень, поліцейських і військових.
- Президент доповів, що центральна влада активно спілкується із місцевими органами самоврядування та знає потреби усіх регіонів.
- Бізнес, мери та голови ОДА мають забути про політичні амбіції та чвари та допомагати спільно, аби подолати вірус.
- Уряд домовився про спільну роботу китайських та українських лікарів.
- МВФ і Світовий банк та Європейський банк реконструкції і розвитку готові надавати допомогу Україні.
- Невдовзі Уряд ухвалить низку важливих рішень: заборона відключати електроенергію для населення, дозвіл Укрпошті доставляти ліки, доручення розробити і порахувати механізм кредитних канікул.
- За незаконний експорт медичних товарів планують запровадити кримінальну відповідальність.
- Політичний хайп, за словами Зеленського, яким наразі займаються деякі політики – це по суті мародерство.
- Президент подякував лікарям і прикордонникам, які ризикуючи своїм здоров'ям, ведуть боротьбу із невидимим ворогом.
- Окремо Зеленський висловив подяку українським бійцям, які незважаючи на пандемію, продовжують захищати незалежність держави.
- Відзначив президент і тих церковників, які припинили служби заради недопущення поширення інфекції.
- За несвоєчасну сплату комунальних послуг пеню не будуть нараховувати.
- Наостанок президент нагадав найпоширенішу рекомендації – не виходити на вулицю і мінімізувати соціальні контакти.
Не створюйте ризик собі і оточенню. Усім нам потрібно подорослішати. Навіть найбагатші країни світу говорять про неготовність медичних систем до пандемії. Завдання номер один – мінімізувати поширення вірусу,
– зазначив Зеленський.
А традиційна порада на карантині від Зеленського цього дня така – згадати про фізичну форму та потренуватися вдома.
Володимира Зеленського звернувся до українців: дивіться відео
Коронавірус в Україні: останні новини
- Станом на 23 березня в Україні клінічно підтвердили 73 зараження коронавірусом. Троє людей померли, одна – одужала.
- По всій території країни ввели загальнонаціональний карантин. Він діє з 12 березня і до 3 квітня 2020 року.
- Не працюють навчальні заклади, не проводяться спортивні змагання за участі глядачів.
- Від 16 березня через закриті кордони в Україну не можуть потрапити іноземці. А від 17 березня скасоване міжнародне авіаційне, залізничне та автобусне сполучення.
- З 18 березня припинили залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.
- Обмежено експорт продуктів харчування, а також повністю заборонено експорт засобів захисту від коронавірусу.
- Уряд ухвалив рішення про виділення 70 мільйонів гривень Міністерству внутрішніх справ. Ці гроші підуть на забезпечення правоохоронців засобами індивідуального захисту під час здійснення протиепідемічних заходів з протидії Covid-19.
Карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу / Інфографіка 24 каналу