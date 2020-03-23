Зеленський знову звернувся до українців через коронавірус: основне

Президент Володимир Зеленський уже традиційно звернувся до українців. У своєму новому відеозверненні, 23 березня, він розповів про найважливіше за добу та поточну ситуацію щодо коронавірусу в Україні.

Президент України зробив свої звернення до українців майже щоденними. Він повідомляє оперативну інформацію про ситуацію з коронавірусом.

Важливо Надзвичайну ситуацію вводять у Тернопільській, Черкаській і Донецькій областях: рішення Кабміну

Що заявив Зеленський: коротко

Вночі 23 березня приземлився перший вантажний літак з Китаю . Він привіз тести на коронавірус, захисні костюми, маски, апарати штучної вентиляції легень та багато іншого. Усе це розподілять між усіма областями України: це дійде до лікарень, поліцейських і військових.

. Він привіз тести на коронавірус, захисні костюми, маски, апарати штучної вентиляції легень та багато іншого. Усе це розподілять між усіма областями України: це дійде до лікарень, поліцейських і військових. Президент доповів, що центральна влада активно спілкується із місцевими органами самоврядування та знає потреби усіх регіонів .

. Бізнес, мери та голови ОДА мають забути про політичні амбіції та чвари та допомагати спільно, аби подолати вірус.

та допомагати спільно, аби подолати вірус. Уряд домовився про спільну роботу китайських та українських лікарів .

. МВФ і Світовий банк та Європейський банк реконструкції і розвитку готові надавати допомогу Україні .

. Невдовзі Уряд ухвалить низку важливих рішень: заборона відключати електроенергію для населення, дозвіл Укрпошті доставляти ліки, доручення розробити і порахувати механізм кредитних канікул.

За незаконний експорт медичних товарів планують запровадити кримінальну відповідальність.

медичних товарів планують запровадити Політичний хайп, за словами Зеленського, яким наразі займаються деякі політики – це по суті мародерство.

Президент подякував лікарям і прикордонникам , які ризикуючи своїм здоров'ям, ведуть боротьбу із невидимим ворогом.

, які ризикуючи своїм здоров'ям, ведуть боротьбу із невидимим ворогом. Окремо Зеленський висловив подяку українським бійцям , які незважаючи на пандемію, продовжують захищати незалежність держави.

, які незважаючи на пандемію, продовжують захищати незалежність держави. Відзначив президент і тих церковників, які припинили служби заради недопущення поширення інфекції.

заради недопущення поширення інфекції. За несвоєчасну сплату комунальних послуг пеню не будуть нараховувати.

пеню не будуть нараховувати. Наостанок президент нагадав найпоширенішу рекомендації – не виходити на вулицю і мінімізувати соціальні контакти.

Не створюйте ризик собі і оточенню. Усім нам потрібно подорослішати. Навіть найбагатші країни світу говорять про неготовність медичних систем до пандемії. Завдання номер один – мінімізувати поширення вірусу,

– зазначив Зеленський.

А традиційна порада на карантині від Зеленського цього дня така – згадати про фізичну форму та потренуватися вдома.

Володимира Зеленського звернувся до українців: дивіться відео

Коронавірус в Україні: останні новини

Станом на 23 березня в Україні клінічно підтвердили 73 зараження коронавірусом . Троє людей померли, одна – одужала.

. Троє людей померли, одна – одужала. По всій території країни ввели загальнонаціональний карантин. Він діє з 12 березня і до 3 квітня 2020 року.

Він діє з 12 березня і до 3 квітня 2020 року. Не працюють навчальні заклади, не проводяться спортивні змагання за участі глядачів.

Від 16 березня через закриті кордони в Україну не можуть потрапити іноземці. А від 17 березня скасоване міжнародне авіаційне, залізничне та автобусне сполучення.

в Україну не можуть потрапити іноземці. А від 17 березня З 18 березня припинили залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.

Обмежено експорт продуктів харчування, а також повністю заборонено експорт засобів захисту від коронавірусу.

Уряд ухвалив рішення про виділення 70 мільйонів гривень Міністерству внутрішніх справ. Ці гроші підуть на забезпечення правоохоронців засобами індивідуального захисту під час здійснення протиепідемічних заходів з протидії Covid-19.



Карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу / Інфографіка 24 каналу