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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Зеленський знову звернувся до українців через коронавірус: основне

      - Читать новость на русском
      Зеленський звернувся до українців / president.gov.ua

      Президент Володимир Зеленський уже традиційно звернувся до українців. У своєму новому відеозверненні, 23 березня, він розповів про найважливіше за добу та поточну ситуацію щодо коронавірусу в Україні.

      Президент України зробив свої звернення до українців майже щоденними. Він повідомляє оперативну інформацію про ситуацію з коронавірусом.

      Важливо Надзвичайну ситуацію вводять у Тернопільській, Черкаській і Донецькій областях: рішення Кабміну

      Що заявив Зеленський: коротко

      • Вночі 23 березня приземлився перший вантажний літак з Китаю. Він привіз тести на коронавірус, захисні костюми, маски, апарати штучної вентиляції легень та багато іншого. Усе це розподілять між усіма областями України: це дійде до лікарень, поліцейських і військових.
      • Президент доповів, що центральна влада активно спілкується із місцевими органами самоврядування та знає потреби усіх регіонів
      • Бізнес, мери та голови ОДА мають забути про політичні амбіції та чвари та допомагати спільно, аби подолати вірус.
      • Уряд домовився про спільну роботу китайських та українських лікарів.
      • МВФ і Світовий банк та Європейський банк реконструкції і розвитку готові надавати допомогу Україні.
      • Невдовзі Уряд ухвалить низку важливих рішень: заборона відключати електроенергію для населення, дозвіл Укрпошті доставляти ліки, доручення розробити і порахувати механізм кредитних канікул.
      • За незаконний експорт медичних товарів планують запровадити кримінальну відповідальність.
      • Політичний хайп, за словами Зеленського, яким наразі займаються деякі політики – це по суті мародерство.
      • Президент подякував лікарям і прикордонникам, які ризикуючи своїм здоров'ям, ведуть боротьбу із невидимим ворогом.
      • Окремо Зеленський висловив подяку українським бійцям, які незважаючи на пандемію, продовжують захищати незалежність держави.
      • Відзначив президент і тих церковників, які припинили служби заради недопущення поширення інфекції.
      • За несвоєчасну сплату комунальних послуг пеню не будуть нараховувати.
      • Наостанок президент нагадав найпоширенішу рекомендації – не виходити на вулицю і мінімізувати соціальні контакти.

      Не створюйте ризик собі і оточенню. Усім нам потрібно подорослішати. Навіть найбагатші країни світу говорять про неготовність медичних систем до пандемії. Завдання номер один – мінімізувати поширення вірусу, 
      – зазначив Зеленський.

      А традиційна порада на карантині від Зеленського цього дня така – згадати про фізичну форму та потренуватися вдома.

      Володимира Зеленського звернувся до українців: дивіться відео

      Коронавірус в Україні: останні новини

      • Станом на 23 березня в Україні клінічно підтвердили 73 зараження коронавірусом. Троє людей померли, одна – одужала. 
      • По всій території країни ввели загальнонаціональний карантин. Він діє з 12 березня і до 3 квітня 2020 року.
      • Не працюють навчальні заклади, не проводяться спортивні змагання за участі глядачів.
      • Від 16 березня через закриті кордони в Україну не можуть потрапити іноземці. А від 17 березня скасоване міжнародне авіаційне, залізничне та автобусне сполучення.
      • З 18 березня припинили залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.
      • Обмежено експорт продуктів харчування, а також повністю заборонено експорт засобів захисту від коронавірусу.
      • Уряд ухвалив рішення про виділення 70 мільйонів гривень Міністерству внутрішніх справ. Ці гроші підуть на забезпечення правоохоронців засобами індивідуального захисту під час здійснення протиепідемічних заходів з протидії Covid-19.

      карантин коронавірус
      Карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус в Україні Здоров'я Володимир Зеленський Новини України Карантин в Україні 2020
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