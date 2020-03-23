Зеленський заявив про готовність МВФ допомогти Україні

Світові фінансові партнери, зокрема Міжнародний валютний фонд, готові допомогти Україні у зв'язку з епідемією коронавірусу.

У своєму відеозверненні глава держави розповів, що 22 березня мав розмову з головою МВФ Крісталіною Георгієвою.

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"Наші міжнародні фінансові партнери, включно з МВФ, Світовим банком, ЄБРР, запевнили про готовність підтримувати та допомагати Україні", – наголосив він.

Як може допомогти МВФ? У МВФ раніше заявляли, що готові надати 1 трильйон доларів країнам, що постраждали від коронавірусу. Кошти будуть насамперед виділені тим державам, які розвиваються та мають низьк доходи під нульову ставку.



Україна також сподівається на таку допомогу. Так, Київ чекає на 5,5 мільярда доларів у рамках програми розширеного фінансування.

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