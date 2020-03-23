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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Зеленський заявив про готовність МВФ допомогти Україні

      - Читать новость на русском
      МВФ готовий допомогти Україні / Getty images

      Світові фінансові партнери, зокрема Міжнародний валютний фонд, готові допомогти Україні у зв'язку з епідемією коронавірусу.

      У своєму відеозверненні глава держави розповів, що 22 березня мав розмову з головою МВФ Крісталіною Георгієвою.

      До слова Криза та переговори з МВФ: які нові можливості відкриває пандемія

      "Наші міжнародні фінансові партнери, включно з МВФ, Світовим банком, ЄБРР, запевнили про готовність підтримувати та допомагати Україні", – наголосив він. 

      Як може допомогти МВФ? У МВФ раніше заявляли, що готові надати 1 трильйон доларів країнам, що постраждали від коронавірусу. Кошти будуть насамперед виділені тим державам, які розвиваються та мають низьк доходи під нульову ставку.

      Україна також сподівається на таку допомогу. Так, Київ чекає на 5,5 мільярда доларів у рамках програми розширеного фінансування.

      Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського через коронавірус:

       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Володимир Зеленський Новини України Карантин в Україні 2020 Транш МВФ МВФ
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