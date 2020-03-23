Криза та переговори з МВФ: які нові можливості відкриває пандемія

Криза у зв’язку із пандемією коронавірусу – виклик і одночасно можливість для України. Це дозволяє українській владі вибудувати додаткову аргументацію в переговорах із МВФ.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Петро Олещук.

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Україна може поставити перед МВФ питання про видозміну відносин, реструктуризацію боргів тощо. У всьому світі проблеми, і Україна не виключення. Важко очікувати в нинішній кризовій ситуації, що Україна поверне всі зовнішні борги. Отже, МВФ буде змушений визнати цю реальність, перекредитувати Україну з метою уникнення дефолту,

– наголошує Петро Олещук.

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Як вважає експерт, у МВФ задумаються щодо допомоги Україні, оскільки там не зацікавлені в тому, щоб у нас стався дефолт. Будуть переговори, і питання про відкриття ринку землі, на чому наполягає МВФ, швидше, відкладуть.

Карантин може бути прекрасним приводом для України, щоб відтермінувати найбільш неоднозначні рішення. Подібні підходи будуть зараз запроваджені у всьому світі. МВФ планує влити в економіку трильйон доларів. У цій ситуації буде дивно, якщо Україна не скористається цим механізмом,

– підкреслив Олещук.

Що відомо про допомогу МВФ?

У Міжнародному валютному фонді заявили про готовність мобілізувати 1 трильйон доларів для допомоги МВФ готовий надати 1 трильйон доларів країнам, що постраждали від коронавірусу країнам, охопленим Сovid-19. Гроші насамперед планують виділити країнам, що розвиваються та країнам-членам із низькими доходами під нульову ставку.

Україна сподівається отримати фінансову підтримку від МВФ для країн, що постраждали від Covid-19. Окрім цього, Київ чекає на 5,5 мільярда доларів у рамках програми розширеного фінансування.



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