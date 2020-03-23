Кризис и переговоры с МВФ: какие новые возможности открывает пандемия

Кризис в связи с пандемией коронавируса – вызов и одновременно возможность для Украины. Это позволяет украинским властям выстроить дополнительную аргументацию в переговорах с МВФ.

Такое мнение 24 канала высказал политический эксперт Петр Олещук.

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Украина может поставить перед МВФ вопрос о видоизменении отношений, реструктуризацию долгов и тому подобное. Во всем мире проблемы, и Украина не исключение. Трудно ожидать в нынешней кризисной ситуации, что Украина вернет все внешние долги. Итак, МВФ будет вынужден признать эту реальность, перекредитовать Украину с целью избежания дефолта,

– отмечает Петр Олещук.

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Как считает эксперт, в МВФ задумаются о помощи Украине, поскольку там не заинтересованы в том, чтобы у нас случился дефолт. Будут переговоры, и вопрос об открытии рынка земли, на чем настаивает МВФ, скорее, отложат.

Карантин может быть прекрасным поводом для Украины, чтобы отсрочить наиболее неоднозначные решения. Подобные подходы будут сейчас введены во всем мире. МВФ планирует влить в экономику триллион долларов. В этой ситуации будет странно, если Украина не воспользуется этим механизмом,

– подчеркнул Олещук.

Что известно о помощи МВФ?

В Международном валютном фонде заявили о готовности мобилизовать 1 триллион долларов для помощи. МВФ готов выделить 1 триллион долларов странам, пострадавшим от коронавируса, охваченным Сovid-19. Деньги прежде всего планируют выделить развивающимся странам и странам-членам с низкими доходами под нулевую ставку.

Украина надеется получить финансовую поддержку от МВФ для стран, пострадавших от Covid-19. Кроме того, Киев ждет 5,5 миллиардов долларов в рамках программы расширенного финансирования.



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