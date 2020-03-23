Зеленский заявил о готовности МВФ помочь Украине

Мировые финансовые партнеры, в частности Международный валютный фонд, готовы помочь Украине в связи с эпидемией коронавируса.

В своем видеообращении глава государства рассказал, что 22 марта разговаривал с главой МВФ Кристалиной Георгиевой.

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"Наши международные финансовые партнеры, включая МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, заверили о готовности поддерживать и помогать Украине", – подчеркнул он.

Как может помочь МВФ?

В МВФ ранее заявляли, что готовы предоставить 1 триллион долларов странам, пострадавшим от коронавируса. Средства будут прежде всего выделены тем развивающимся странами, которые имеют низкие доходы под нулевую ставку.



Украина также надеется на такую помощь. Так, Киев ожидает 5,5 миллиарда долларов в рамках программы расширенного финансирования.

Смотрите видеообращение Владимира Зеленского касательно коронавируса: