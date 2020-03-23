Зеленський закликав владу на місцях боротися за життя українців, а не за бали на виборах

Щоб забезпечити українців усім необхідним у цей складний час фактично цілодобово працюють всі органи державної влади. Президент та уряд перебувають у постійному контакті та тісно взаємодіємо з місцевою владою через ситуацію із поширення коронавірусної інфекції.

Про це під час свого традиційного звернення до українців повідомив глава держави Володимир Зеленський.

Основне Зеленський знову звернувся до українців через коронавірус

Наш девіз останніх тижнів: "Виспимося після коронавірусу". Ми у постійному контакті та тісно працюємо з місцевою владою, знаємо потреби кожної області. Вчора ми провели розмову з керівниками усіх регіонів України. У такі часи ми всі зобов’язані працювати пліч-о-пліч,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що зараз кожен очільник ОДА, голова обласної ради, мер, місцеве самоврядування та регіональний бізнес мають "забути про власні амбіції".

"Треба змагатися за життя і здоров’я жителів свого регіону, а не за бали на місцевих виборах", – зауважив президент.

Звернення президента Зеленського до українців: відео

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Що відомо про коронавірус в Україні? Станом на 23 березня в Україні клінічно підтвердили 73 випадки зараження коронавірусом. Троє людей померли, одна – одужала.По всій території країни ввели загальнонаціональний карантин. Він діє з 12 березня і до 3 квітня 2020 року.



Не працюють навчальні заклади, не проводяться спортивні змагання за участі глядачів. Від 16 березня через закриті кордони в Україну не можуть потрапити іноземці. А від 17 березня скасоване міжнародне авіаційне, залізничне та автобусне сполучення.



З 18 березня припинили залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.