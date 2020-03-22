Зеленський провів велику нараду з урядом, головами ОДА і мерами: головне
Президент ініціював велику селекторну нараду через поширення коронавірусу. Говорили про потреби регіонів для подолання кризи, а також важливість комунікації.
В нараді взяли участь усі голови ОДА, мери, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак із заступниками та міський голова Києва Віталій Кличко. Про її результати повідомляє пресслужба Офісу Президента.
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Про що йшлося на нараді
- Президент нагадав, що усі мають об'єднатися у подоланні вірусу. Паніка і чвари – найгірші суепутники вирішення проблеми. Також він вказав на важливість комунікації між владою і простими людьми.
Будь ласка, пояснюйте людям, що карантин – це не жарти, й навіщо він потрібен, а також згуртуйтесь у цей нелегкий час, щоб показати спільну роботу влади, щоб захистити українців. Відкладіть убік політичну боротьбу,
– нагадав Зеленський.
- Області та обласні центри мають сформувати список потреб і проблем.
- Зеленський анонсував прибуття літака з Китаю з гуманітарним вантажем. Маски, спецкостюми та обладнання невдовзі розподілять між регіонами.
- Денис Шмигаль закликав владу на місцях залучати до допомоги бізнесменів.
- Прем'єр закликав не допустити корупційних схем і зловживань у такий важкий час.
- В Україні невдовзі сформують стабілізаційний фонд для подолання кризи.
- Міністр МВС Арсен Аваков закликав керівників областей припинити діяльність продовольчих ринків, адже саме на них є небезпека поширення інфекції.
- Поліція контролює, аби українці, яких евакуювали з-за кордону, дотримувалися 14-денного карантину.
- Головний санітарний лікар Віктор Ляшко нагадав, що всі евакуйовані мають заповнювати анкети щодо свого перебування поза межами України та загального самопочуття.
- Уже визначено, які лікарні перепрофілюють у разі більшого поширення коронавірусу.
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