Зеленський провів велику нараду з урядом, головами ОДА і мерами: головне

Президент ініціював велику селекторну нараду через поширення коронавірусу. Говорили про потреби регіонів для подолання кризи, а також важливість комунікації.

В нараді взяли участь усі голови ОДА, мери, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак із заступниками та міський голова Києва Віталій Кличко. Про її результати повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Про що йшлося на нараді

Президент нагадав, що усі мають об'єднатися у подоланні вірусу. Паніка і чвари – найгірші суепутники вирішення проблеми. Також він вказав на важливість комунікації між владою і простими людьми.

Будь ласка, пояснюйте людям, що карантин – це не жарти, й навіщо він потрібен, а також згуртуйтесь у цей нелегкий час, щоб показати спільну роботу влади, щоб захистити українців. Відкладіть убік політичну боротьбу,

– нагадав Зеленський.