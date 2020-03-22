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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Зеленський провів велику нараду з урядом, головами ОДА і мерами: головне

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      Зеленський провів велику нараду щодо коронавірусу / пресслужби Кабміну

      Президент ініціював велику селекторну нараду через поширення коронавірусу. Говорили про потреби регіонів для подолання кризи, а також важливість комунікації.

      В нараді взяли участь усі голови ОДА, мери, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак із заступниками та міський голова Києва Віталій Кличко. Про її результати повідомляє пресслужба Офісу Президента.

      Важливо Зеленський допускає запровадження надзвичайної ситуації по всій Україні

      Про що йшлося на нараді

      • Президент нагадав, що усі мають об'єднатися у подоланні вірусу. Паніка і чвари – найгірші суепутники вирішення проблеми. Також він вказав на важливість комунікації між владою і простими людьми.

      Будь ласка, пояснюйте людям, що карантин – це не жарти, й навіщо він потрібен, а також згуртуйтесь у цей нелегкий час, щоб показати спільну роботу влади, щоб захистити українців. Відкладіть убік політичну боротьбу, 
      – нагадав Зеленський.

      • Області та обласні центри мають сформувати список потреб і проблем.
      • Зеленський анонсував прибуття літака з Китаю з гуманітарним вантажем. Маски, спецкостюми та обладнання невдовзі розподілять між регіонами.
      • Денис Шмигаль закликав владу на місцях залучати до допомоги бізнесменів.
      • Прем'єр закликав не допустити корупційних схем і зловживань у такий важкий час.
      • В Україні невдовзі сформують стабілізаційний фонд для подолання кризи.
      • Міністр МВС Арсен Аваков закликав керівників областей припинити діяльність продовольчих ринків, адже саме на них є небезпека поширення інфекції.
      • Поліція контролює, аби українці, яких евакуювали з-за кордону, дотримувалися 14-денного карантину.
      • Головний санітарний лікар Віктор Ляшко нагадав, що всі евакуйовані мають заповнювати анкети щодо свого перебування поза  межами України та загального самопочуття.
      • Уже визначено, які лікарні перепрофілюють у разі більшого поширення коронавірусу.

       

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      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Арсен Аваков Денис Шмигаль Віктор Ляшко Новини України Надзвичайний стан в Україні 2020 Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський Новини політики
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