Зеленский провел большое совещание с правительством, председателями ОГА и мэрами: главное

Президент инициировал большое селекторное совещание из-за распространения коронавируса. Говорили о потребностях регионов для преодоления кризиса, а также важности коммуникации.

В совещании приняли участие все главы ОГА, мэры, премьер-министр Денис Шмигаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак с заместителями и городской голова Киева Виталий Кличко. О ее результатах сообщает прессслужба офиса Президента.

Важно Зеленский допускает введение чрезвычайной ситуации по всей Украине

О чем шла речь на совещании

Президент напомнил, что все должны объединиться в преодолении вируса. Паника и распри – худшие суэпутники решения проблемы. Также он указал на важность коммуникации между властью и простыми людьми.

Пожалуйста, объясняйте людям, что карантин – это не шутки, и зачем он нужен, а также объединитесь в это нелегкое время, чтобы показать совместную работу власти, чтобы защитить украинцев. Отложите в сторону политическую борьбу,

– напомнил Зеленский.

Области и областные центры должны сформировать список потребностей и проблем.

Зеленский анонсировал прибытие самолета из Китая с гуманитарным грузом. Маски, спецкостюмы и оборудование вскоре распределят между регионами.

с гуманитарным грузом. Маски, спецкостюмы и оборудование вскоре распределят между регионами. Денис Шмигаль призвал власти на местах привлекать к помощи бизнесменов.

Премьер призвал не допустить коррупционных схем и злоупотреблений в такое тяжелое время.

и злоупотреблений в такое тяжелое время. В Украине вскоре сформируют стабилизационный фонд для преодоления кризиса.

для преодоления кризиса. Министр МВД Арсен Аваков призвал руководителей областей прекратить деятельность продовольственных рынков , ведь именно на них есть опасность распространения инфекции.

, ведь именно на них есть опасность распространения инфекции. Полиция контролирует, чтобы украинцы, которых эвакуировали из-за границы, придерживались 14-дневного карантина.

из-за границы, Главный санитарный врач Виктор Ляшко напомнил, что все эвакуированные должны заполнять анкеты относительно своего пребывания за пределами Украины и общего самочувствия.

относительно своего пребывания за пределами Украины и общего самочувствия. Уже определено, какие больницы перепрофилируют в случае большего распространения коронавируса.



Как в Украине пытаются сдерживать коронавирус / Инфографика 24 канала

