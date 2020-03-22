18:05
22 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Зеленский провел большое совещание с правительством, председателями ОГА и мэрами: главное

      - Читати новину українською

      Президент инициировал большое селекторное совещание из-за распространения коронавируса. Говорили о потребностях регионов для преодоления кризиса, а также важности коммуникации.

      В совещании приняли участие все главы ОГА, мэры, премьер-министр Денис Шмигаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак с заместителями и городской голова Киева Виталий Кличко. О ее результатах сообщает прессслужба офиса Президента.

      Важно Зеленский допускает введение чрезвычайной ситуации по всей Украине

      О чем шла речь на совещании

      • Президент напомнил, что все должны объединиться в преодолении вируса. Паника и распри – худшие суэпутники решения проблемы. Также он указал на важность коммуникации между властью и простыми людьми.

      Пожалуйста, объясняйте людям, что карантин – это не шутки, и зачем он нужен, а также объединитесь в это нелегкое время, чтобы показать совместную работу власти, чтобы защитить украинцев. Отложите в сторону политическую борьбу,
      – напомнил Зеленский.

      • Области и областные центры должны сформировать список потребностей и проблем.
      • Зеленский анонсировал прибытие самолета из Китая с гуманитарным грузом. Маски, спецкостюмы и оборудование вскоре распределят между регионами.
      • Денис Шмигаль призвал власти на местах привлекать к помощи бизнесменов.
      • Премьер призвал не допустить коррупционных схем и злоупотреблений в такое тяжелое время.
      • В Украине вскоре сформируют стабилизационный фонд для преодоления кризиса.
      • Министр МВД Арсен Аваков призвал руководителей областей прекратить деятельность продовольственных рынков, ведь именно на них есть опасность распространения инфекции.
      • Полиция контролирует, чтобы украинцы, которых эвакуировали из-за границы, придерживались 14-дневного карантина.
      • Главный санитарный врач Виктор Ляшко напомнил, что все эвакуированные должны заполнять анкеты относительно своего пребывания за пределами Украины и общего самочувствия.
      • Уже определено, какие больницы перепрофилируют в случае большего распространения коронавируса.

      Що закрили в Україні
      Как в Украине пытаются сдерживать коронавирус / Инфографика 24 канала
       

      Лунный календарь на март 2020
      сегодня
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Арсен Аваков Денис Шмыгаль Виктор Ляшко Новости Украины Чрезвычайное положение в Украине 2020 Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:08 Актер военной драмы "Черкассы" обратился к Зеленскому: откровенное интервью с творческой группой
      Катерина Петренко
      сегодня , 13:58 Известный украинский легкоатлет Дмитренко попал в ужасную ДТП и нуждается в помощи
      Софія Кулай
      сегодня , 12:58 Коронавирус и религия: грех ли не ходить в церковь
      Анатолій Яворський
      сегодня , 12:00 До сих пор игнорируете карантин? Несколько аргументов для непослушных украинцев
      Блог Соцмережі
      сегодня , 10:20 Скандальная группа "Коломойский – Аваков": почему на самом деле избавились от Рябошапки
      Олена Трибушна
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук