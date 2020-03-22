Зеленский провел большое совещание с правительством, председателями ОГА и мэрами: главное
Президент инициировал большое селекторное совещание из-за распространения коронавируса. Говорили о потребностях регионов для преодоления кризиса, а также важности коммуникации.
В совещании приняли участие все главы ОГА, мэры, премьер-министр Денис Шмигаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак с заместителями и городской голова Киева Виталий Кличко. О ее результатах сообщает прессслужба офиса Президента.
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О чем шла речь на совещании
- Президент напомнил, что все должны объединиться в преодолении вируса. Паника и распри – худшие суэпутники решения проблемы. Также он указал на важность коммуникации между властью и простыми людьми.
Пожалуйста, объясняйте людям, что карантин – это не шутки, и зачем он нужен, а также объединитесь в это нелегкое время, чтобы показать совместную работу власти, чтобы защитить украинцев. Отложите в сторону политическую борьбу,
– напомнил Зеленский.
- Области и областные центры должны сформировать список потребностей и проблем.
- Зеленский анонсировал прибытие самолета из Китая с гуманитарным грузом. Маски, спецкостюмы и оборудование вскоре распределят между регионами.
- Денис Шмигаль призвал власти на местах привлекать к помощи бизнесменов.
- Премьер призвал не допустить коррупционных схем и злоупотреблений в такое тяжелое время.
- В Украине вскоре сформируют стабилизационный фонд для преодоления кризиса.
- Министр МВД Арсен Аваков призвал руководителей областей прекратить деятельность продовольственных рынков, ведь именно на них есть опасность распространения инфекции.
- Полиция контролирует, чтобы украинцы, которых эвакуировали из-за границы, придерживались 14-дневного карантина.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко напомнил, что все эвакуированные должны заполнять анкеты относительно своего пребывания за пределами Украины и общего самочувствия.
- Уже определено, какие больницы перепрофилируют в случае большего распространения коронавируса.
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