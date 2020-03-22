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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Зеленський допускає запровадження надзвичайної ситуації по всій Україні

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / Getty images

      Президент Володимир Зеленський допускає впровадження режиму надзвичайної ситуації в Україні в разі, якщо того вимагатиме епідеміологічна ситуація. Наразі такий режим діє у 8 регіонах, де зафіксовані випадки захворювань на коронавірус.

      Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив очільник Львівської ОДА Максим Козицький. За його словами, 23 березня відбулася селекторна нарада, у якій взяли участь глава держави Володимир Зеленський та прем’єр Денис Шмигаль.

      Актуально Чим відрізняється надзвичайний стан від надзвичайної ситуації

      Нарада була присвячена стану впровадження заходів, спрямованих на протидію та поширенню коронавірусу на території країни.

      Під час наради Володимир Зеленський заявив, що не виключає запровадження надзвичайної ситуації на всій території України, якщо того вимагатиме епідеміологічна ситуація. Окрім того, кожна область отримає допомогу з Китаю у рівній кількості,
      – наголосив Козицький.

      Він також додав, що Шмигаль під час наради запевнив: Україна співпрацює з міжнародними партнерами з метою залучення технічних засобів і засобів захисту для медиків.

      Своєю чергою, глава МВС Арсен Аваков наголосив на недопустимості експорту засобів індивідуального захисту.

      На нараді розглядали й питання дотримання у регіонах карантину. На самоізоляції кожного громадянина України, який повернувся з-за кордону, акцентував заступник Міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

      Що таке режим надзвичайної ситуації?Режим надзвичайної ситуації – стан на окремій адміністративній території, коли порушено умови нормальної життєдіяльності людей. Відрізняється від надзвичайного стану відсутністю обмежень конституційних прав громадян.

      В яких областях України діє режим надзвичайної ситуації:

      • місті Києві;
      • Чернівецькій області,
      • Житомирській області,
      • Тернопільській області,
      • Харківській області,
      • Київській області,
      • Тернопільській області,
      • Дніпропетровській області.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини політики Надзвичайні ситуації Карантин в Україні 2020 Володимир Зеленський Здоров'я Новини Здоров'я Новини України
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