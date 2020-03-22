Зеленский допускает введение чрезвычайной ситуации по всей Украине

Президент Владимир Зеленский допускает введение режима чрезвычайной ситуации в Украине в случае, если того потребует эпидемиологическая ситуация. Сейчас такой режим действует в 8 регионах, где зафиксированы случаи заболеваний коронавирусом.

Об этом на своей фейсбук-странице сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий. По его словам, 23 марта состоялось селекторное совещание, в котором приняли участие глава государства Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль.

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Совещание было посвящено состоянию внедрения мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавируса на территории страны.

Во время совещания Владимир Зеленский заявил, что не исключает введения чрезвычайной ситуации на всей территории Украины, если того потребует эпидемиологическая ситуация. Кроме того, каждая область получит помощь из Китая в равном количестве,

– подчеркнул Козицкий.

Он также добавил, что Шмыгаль во время совещания заверил: Украина сотрудничает с международными партнерами с целью привлечения технических средств и средств защиты для медиков.

В свою очередь, глава МВД Арсен Аваков отметил недопустимость экспорта средств индивидуальной защиты.

На совещании рассматривались и вопросы соблюдения в регионах карантина. На самоизоляции каждого гражданина Украины, который вернулся из-за границы, акцентировал заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Что такое режим чрезвычайной ситуации?

Режим чрезвычайной ситуации – состояние на отдельной административной территории, когда нарушены условия нормальной жизнедеятельности людей. Отличается от чрезвычайного положения отсутствием ограничений конституционных прав граждан.

В каких областях Украины действует режим чрезвычайной ситуации: