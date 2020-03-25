Великдень та коронавірус: що рекомендує вірянам УГКЦ

Українська греко-католицька церква розробляє різні версії і сценарії, як проходитиме Великдень, а також служіння в страсний тиждень. Ситуація змінюється щодня, тому поки рано говорити про конкретику.

Про це 24 каналу розповів протоієрей УГКЦ Ігор Яців.

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Питання щодо проведення Великодня вивчається. Наперед будуть видані рекомендації, як поводитися, в першу чергу, священникам, в організації богослужінь під час страсного тижня і на Великдень. Але УГКЦ – глобальна церква. Це стосуватиметься не тільки України, а й інших держав. Зокрема, Італії, де понад 140 парафій,

– говорить протоієрей Ігор Яців.

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За словами протоієрея Ігоря Яціва, Українська греко-католицька церква давно практикує щонедільні телевізійні трансляції з Патріаршого Собору Воскресіння Христового. І зараз цим користуються все більше людей. На богослужінні 22 березня кількість переглядів склала понад 400 тисяч.

Під час карантину глава церкви Блаженніший Святослав і єпископи на богослужіннях наголошують не йти до церкви, залишатися вдома і дивитися трансляції,

– наголосив протоієрей Ігор Яців.

Як проходять богослужіння в церквах під час карантину?

Українська греко-католицька церква закликала громадян дотримуватись розпоряджень держави щодо карантину:

людям похилого віку та з дітьми надати перевагу домашній молитві;

через епідемію коронавірусу вірянам дозволяється не цілувати ікони.

Православна Церква України рекомендує

настоятелям храмів, головам релігійних громад суворо дотримуватись правил карантину;

у храмах дотримуватися санітарних норм: прибирати, протирати ікони та інші святині, ручки вхідних дверей спеціальними дезінфікуючими розчинами;

обмежити присутність на богослужінні віруючих до 10 осіб. Запровадити, де це можливо, трансляцію богослужінь через мережу, заохочуючи парафіян до звершення домашньої молитви;

ікони, хрести, розп‘яття – достатньо звершити поклон і перехреститися, не цілуючи їх.

Президент Зеленський у відеозверненні закликав глав церков усіх конфесій проводити богослужіння без присутності вірян – онлайн, аби не створювати скупчення людей і не сприяти поширенню коронавірусу.

Нагадаємо, цього року християни святкуватимуть Воскресіння Христове 19 квітня. Наразі в Україні діє карантин у зв’язку з пандемією коронавірусу – до 3 квітня. Втім, його можуть продовжити.



Що заборонено в Україні / Інфографіка 24 каналу