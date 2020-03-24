Пасха 2020: как коронавирус повлияет на празднование Пасхи

Через несколько недель христиане будут праздновать Пасху. Как будет проходить в Украине Пасха в связи с пандемией коронавируса, могут ли отменить традиционное празднование, – в материале сайта 24 канала.

Не разгонять панику накануне Пасхи

В этом году Воскресение Христово будут праздновать 19 апреля. Сейчас в Украине действует карантин в связи с пандемией коронавируса – до 3 апреля. Впрочем, его могут продлить, в зависимости от обстоятельств. Как отметил в интервью 24 каналу заместитель главы Управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря, до Пасхи еще четыре недели, поэтому не нужно заранее паниковать.

Читайте также Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции

Все решения по поводу празднования Пасхи будут публично объявлены в надлежащее время. Не надо разгонять панику, чтобы люди не волновались и не ссорились,

– подчеркнул архиепископ Евстратий Зоря.



Пасха – один из самых любимых религиозных праздников в Украине / Фото 24 канала

Внимание В Украине 25 марта объявили Днем общей молитвы

Зато протоиерей Украинской греко-католической церкви Игорь Яцив заметил: УГКЦ разрабатывает различные версии и сценарии, как будет проходить Пасха, а также служение в страстную неделю. Ситуация меняется каждый день, поэтому пока рано говорить о конкретике.

Вопрос о проведении Пасхи изучается. Заранее будут выданы рекомендации, как вести себя, в первую очередь, священникам в организации богослужений во время страстной недели и на Пасху. Но УГКЦ – глобальная церковь. Это будет касаться не только Украины, но и других государств. В частности, Италии, где более 140 приходов,

– говорит протоиерей Игорь Яцив.

Читайте также Контроль карантина в Украине с помощью мобильных операторов: подробности

Что рекомендует церковь на время карантина

Православная Церковь Украины

настоятелям храмов, председателям религиозных общин строго соблюдать правила карантина. При подаче благословения мирянам священник не должен подавать им руку для целования;

в храмах нужно соблюдать санитарные нормы: убирать, протирать иконы и другие святыни, ручки входных дверей специальными дезинфицирующими растворами;

ограничить присутствие на богослужении верующих до 10 человек. Ввести, где это возможно, трансляцию богослужений по сети, поощряя прихожан к совершению домашней молитвы;

иконы, кресты, распятия – достаточно совершить поклон и перекреститься, не целуя их;

храмы, где они являются открытыми в течение дня, не закрывать. Настоятелям и клирикам дежурить, в одиночку, принимая прихожан, совершая для них Таинство Исповеди и подавая причастие Святых Христовых Тайн;

больным, особенно простудными болезнями, лицам старшего, пенсионного возраста, детям на период действия карантина оставаться дома.



Что запрещено в Украине / Инфографика 24 канала

Украинская греко-католическая церковь

УГКЦ призывает граждан Украины придерживаться предписаний государства по карантину;

пожилым людям и с детьми отдать предпочтение домашней молитве;

из-за эпидемии коронавируса верующим позволяется не целовать иконы.

Богослужение онлайн

Из-за пандемии коронавируса и карантина президент Зеленский призвал глав церквей всех конфессий проводить богослужения без присутствия верующих – онлайн, чтобы не создавать скопления людей и не способствовать распространению коронавируса.

Спасибо тем главам церквей, которые понимают опасность и проводят богослужения без людей, в режиме онлайн. Уверен, что и другие главы присоединятся к такой вынужденной практике. Ведь сегодня людям действительно очень нужна вера, но не менее им нужна элементарная безопасность,

– сказал Зеленский.

Владимир Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Как рассказал архиепископ Евстратий Зоря, службы проводятся в соответствии с решениями и распоряжениями, принятыми властями, – центральной и местной. В частности, отмечает священник, об ограничениях собраний из-за карантина.

Свобода совести может ограничиваться законно в интересах общества. В частности, общественного здоровья. Есть практические рекомендации ПЦУ о проведении богослужений. Богослужения совершаются в пределах норм, определенных государством. Если будут приниматься новые документы, будут вводиться новые ограничения, ПЦУ будет их придерживаться и в отношении церковных собраний,

– отмечает Евстратий Зоря.

Архиепископ отмечает: на богослужениях сейчас меньше людей, и ПЦУ благодарна верующим, что прислушались к призыву церкви – соблюдать самоизоляцию и находиться дома. Вместе с тем, говорит Евстратий Зоря, церковь – важная общественная организация. Особенно сейчас. Богослужение – не виртуальное событие. Поэтому оно совершается, придерживаясь ограничений. Нет логических оснований для того, чтобы полностью прекратить богослужения и закрыть храмы.

По словам протоиерея Игоря Яцива, Украинская греко-католическая церковь давно практикует еженедельные телевизионные трансляции Патриаршего Собора Воскресения Христова. И сейчас этим пользуются все больше людей. На богослужении 22 марта количество просмотров составило более 400 тысяч.

Во время карантина глава церкви Блаженнейший Святослав и епископы на богослужениях призывают не идти в церковь, оставаться дома и смотреть трансляции,

– отметил протоиерей Игорь Яцив.