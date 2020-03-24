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      Пасха 2020: как коронавирус повлияет на празднование Пасхи

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      Какие риски отмены празднования Пасхи? / 24 канал

      Через несколько недель христиане будут праздновать Пасху. Как будет проходить в Украине Пасха в связи с пандемией коронавируса, могут ли отменить традиционное празднование, – в материале сайта 24 канала.

      Не разгонять панику накануне Пасхи

      В этом году Воскресение Христово будут праздновать 19 апреля. Сейчас в Украине действует карантин в связи с пандемией коронавируса – до 3 апреля. Впрочем, его могут продлить, в зависимости от обстоятельств. Как отметил в интервью 24 каналу заместитель главы Управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря, до Пасхи еще четыре недели, поэтому не нужно заранее паниковать.

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      Все решения по поводу празднования Пасхи будут публично объявлены в надлежащее время. Не надо разгонять панику, чтобы люди не волновались и не ссорились,
      – подчеркнул архиепископ Евстратий Зоря.


      Пасха – один из самых любимых религиозных праздников в Украине / Фото 24 канала

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      Зато протоиерей Украинской греко-католической церкви Игорь Яцив заметил: УГКЦ разрабатывает различные версии и сценарии, как будет проходить Пасха, а также служение в страстную неделю. Ситуация меняется каждый день, поэтому пока рано говорить о конкретике.

      Вопрос о проведении Пасхи изучается. Заранее будут выданы рекомендации, как вести себя, в первую очередь, священникам в организации богослужений во время страстной недели и на Пасху. Но УГКЦ – глобальная церковь. Это будет касаться не только Украины, но и других государств. В частности, Италии, где более 140 приходов,
      – говорит протоиерей Игорь Яцив.

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      Что рекомендует церковь на время карантина

      Православная Церковь Украины

      • настоятелям храмов, председателям религиозных общин строго соблюдать правила карантина. При подаче благословения мирянам священник не должен подавать им руку для целования;
      • в храмах нужно соблюдать санитарные нормы: убирать, протирать иконы и другие святыни, ручки входных дверей специальными дезинфицирующими растворами;
      • ограничить присутствие на богослужении верующих до 10 человек. Ввести, где это возможно, трансляцию богослужений по сети, поощряя прихожан к совершению домашней молитвы;
      • иконы, кресты, распятия – достаточно совершить поклон и перекреститься, не целуя их;
      • храмы, где они являются открытыми в течение дня, не закрывать. Настоятелям и клирикам дежурить, в одиночку, принимая прихожан, совершая для них Таинство Исповеди и подавая причастие Святых Христовых Тайн;
      • больным, особенно простудными болезнями, лицам старшего, пенсионного возраста, детям на период действия карантина оставаться дома.


      Что запрещено в Украине / Инфографика 24 канала

      Украинская греко-католическая церковь

      • УГКЦ призывает граждан Украины придерживаться предписаний государства по карантину;
      • пожилым людям и с детьми отдать предпочтение домашней молитве;
      • из-за эпидемии коронавируса верующим позволяется не целовать иконы.

      Богослужение онлайн

      Из-за пандемии коронавируса и карантина президент Зеленский призвал глав церквей всех конфессий проводить богослужения без присутствия верующих – онлайн, чтобы не создавать скопления людей и не способствовать распространению коронавируса.

      Спасибо тем главам церквей, которые понимают опасность и проводят богослужения без людей, в режиме онлайн. Уверен, что и другие главы присоединятся к такой вынужденной практике. Ведь сегодня людям действительно очень нужна вера, но не менее им нужна элементарная безопасность,
      – сказал Зеленский.

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      Как рассказал архиепископ Евстратий Зоря, службы проводятся в соответствии с решениями и распоряжениями, принятыми властями, – центральной и местной. В частности, отмечает священник, об ограничениях собраний из-за карантина.

      Свобода совести может ограничиваться законно в интересах общества. В частности, общественного здоровья. Есть практические рекомендации ПЦУ о проведении богослужений. Богослужения совершаются в пределах норм, определенных государством. Если будут приниматься новые документы, будут вводиться новые ограничения, ПЦУ будет их придерживаться и в отношении церковных собраний,
      – отмечает Евстратий Зоря.

      Архиепископ отмечает: на богослужениях сейчас меньше людей, и ПЦУ благодарна верующим, что прислушались к призыву церкви – соблюдать самоизоляцию и находиться дома. Вместе с тем, говорит Евстратий Зоря, церковь – важная общественная организация. Особенно сейчас. Богослужение – не виртуальное событие. Поэтому оно совершается, придерживаясь ограничений. Нет логических оснований для того, чтобы полностью прекратить богослужения и закрыть храмы.

      По словам протоиерея Игоря Яцива, Украинская греко-католическая церковь давно практикует еженедельные телевизионные трансляции Патриаршего Собора Воскресения Христова. И сейчас этим пользуются все больше людей. На богослужении 22 марта количество просмотров составило более 400 тысяч.

      Во время карантина глава церкви Блаженнейший Святослав и епископы на богослужениях призывают не идти в церковь, оставаться дома и смотреть трансляции,
      – отметил протоиерей Игорь Яцив.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Статьи Публикации Карантин в Украине 2020 Православная церковь Украины УГКЦ Пасха
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