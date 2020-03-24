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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Геращенко сказав, коли говоритимуть про контроль українців за допомогою мобільних операторів

      -
      Антон Геращенко / apolit.info

      В Україні ввели суворий кранатин через поширення коронавірусу. У МВС заявили, що роздумують над новим методом контролю за тим, як українці дотримуються правил карантину та самоізоляції – залучити допомогу мобільних операторів та банків.

      Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в коментарі 24 каналу зазначив, що цим питанням займатимуться вже сьогодні.

      Читайте також: Для контролю українців на карантині можуть залучити мобільних операторів, – МВС

      Він пояснив, що такий метод контролю варто запозичити від інших країн. 

      "В декількох країнах, де почала поширюватись епідемія, зокрема і в Південній Кореї вирішили, що громадяни повинні сидіти вдома під час карантину. Багато хто порушував це правило, тому використовують програми, які дозволяють контролювати і штрафувати тих осіб, які не підкоряються карантину", – пояснив Геращенко.

      Треба застосовувати новітні технології для того, щоб примусити людей дотримуватись карантину. Які саме технології і як все відбуватиметься – це вже друге питання,
      – сказав заступник міністра.

      Він зазначив, що обговорюватиме це питання з Міністерством цифрової трансформації. Сьогодні планує поговорити з міністром відомства Федоровим, аби обдумати, як це зробити за допомогою мобільного оператора.

      Питання не в тому, аби дізнатись якісь смаки, вподобання чи політичні погляди. Питання в дотриманні карантину,
      – наголосив Геращенко.

      За його словами, великі штрафи за порушення не є надто дієвим методом, адже за кожною людиною спостерігати неможливо.

      Заступник міністра запевнив, що це питання є дуже важливим, адже саме від дотримання карантину залежить, які будуть масштаби поширення коронавірусу в Україні.

      Якщо людина є потенційно зараженою і вона не слухається карантину, то вона може зраджувати багато людей,
      – сказав Антон Геращенко.

      Він навів приклад священника з Тернопільської області, який, за його словами, нехтував правилами карантину і контактував приблизно з 500 людьми.

      "Якщо з них 20 чи 30 (людей – 24 канал) заразилися, то, я думаю, що в Тернопільській області ми матимемо величезні проблеми, – заявив Геращенко.


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      Автор: Тетяна Пасічник, Оксана Тропотяга
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Здоров'я Мобільні пристрої Міністерство внутрішніх справ Міністерство цифрової трансформації Антон Геращенко Новини політики
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