Геращенко сказав, коли говоритимуть про контроль українців за допомогою мобільних операторів

В Україні ввели суворий кранатин через поширення коронавірусу. У МВС заявили, що роздумують над новим методом контролю за тим, як українці дотримуються правил карантину та самоізоляції – залучити допомогу мобільних операторів та банків.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в коментарі 24 каналу зазначив, що цим питанням займатимуться вже сьогодні.

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Він пояснив, що такий метод контролю варто запозичити від інших країн.

"В декількох країнах, де почала поширюватись епідемія, зокрема і в Південній Кореї вирішили, що громадяни повинні сидіти вдома під час карантину. Багато хто порушував це правило, тому використовують програми, які дозволяють контролювати і штрафувати тих осіб, які не підкоряються карантину", – пояснив Геращенко.

Треба застосовувати новітні технології для того, щоб примусити людей дотримуватись карантину. Які саме технології і як все відбуватиметься – це вже друге питання,

– сказав заступник міністра.

Він зазначив, що обговорюватиме це питання з Міністерством цифрової трансформації. Сьогодні планує поговорити з міністром відомства Федоровим, аби обдумати, як це зробити за допомогою мобільного оператора.

Питання не в тому, аби дізнатись якісь смаки, вподобання чи політичні погляди. Питання в дотриманні карантину,

– наголосив Геращенко.

За його словами, великі штрафи за порушення не є надто дієвим методом, адже за кожною людиною спостерігати неможливо.

Заступник міністра запевнив, що це питання є дуже важливим, адже саме від дотримання карантину залежить, які будуть масштаби поширення коронавірусу в Україні.

Якщо людина є потенційно зараженою і вона не слухається карантину, то вона може зраджувати багато людей,

– сказав Антон Геращенко.

Він навів приклад священника з Тернопільської області, який, за його словами, нехтував правилами карантину і контактував приблизно з 500 людьми.

"Якщо з них 20 чи 30 (людей – 24 канал) заразилися, то, я думаю, що в Тернопільській області ми матимемо величезні проблеми, – заявив Геращенко.



Що заборонено в Україні / Інфографіка 24 каналу