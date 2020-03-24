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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Для контролю українців на карантині можуть залучити мобільних операторів, – МВС

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      Геращенко каже, що поліція буде перевіряти, чи українці дотримуються самоізоляції / Колаж 24 каналу

      Люди повинні розуміти реальність та рівень загрози епідемії коронавірусу. Тож у МВС не виключають, що контролювати дотримання українцями умов карантину та самоізоляції доведеться за допомогою даних мобільних операторів та банків.

      Про це увечері 23 березня на своїй сторінці в фейсбуці написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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      Українці повинні розуміти реальність та рівень загрози

      Урядовець наголосив, що кожен без винятків, хто в'їжджає до України, підписує зобов'язання "перебувати на карантині шляхом самоізоляції протягом 14 днів". За порушення цього зобов'язання загрожує покарання – штраф на суму від 17 до 34 тисяч гривень.

      Геращенко наголошує, що усі повинні розуміти "рівень загрози, яка нависла над Україною": "Наші співгромадяни, привчені десятиліттями беззаконня до безвідповідальності, не цінують ні свої, ні чужі життя. Передбачаю, що українцям доведеться заплатити за це дуже високу ціну".

      Що робитиме поліція, аби українці дотримувалися карантину

      "Сьогодні поліція почала автоматизовано отримувати дані від прикордонників щодо десятків тисяч українців, які підписали особисті зобов'язання про 14-денний карантин шляхом самоізоляції", – повідомив заступник міністра.

      Десятки тисяч поліцейських приступають до масового вибіркового контролю умов дотримання карантину. Від цього без перебільшення залежить майбутнє боротьби з епідемією коронавірусу,
      – наголосив Геращенко.

      І додав, що, навіть цих заходів може буде недостатньо. Тому представник МВС не виключає, що Україна за прикладом Південної Кореї, Ізраїлю та Польщі звернеться до мобільних операторів і банків, "щоб здійснювати контроль за умовами карантину через моніторинг мобільних мереж".

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      Коронавірус та карантин в Україні: головне

      • Станом на вечір 23 березня в Україні підтвердили 73 випадки інфікування коронавірусом, 3 – летальні.
      • Карантин Україна ввела з 12 березня, він триватиме щонайменше до 3 квітня.
      • Також країна закрила кордони для іноземців з 16 березня та припинила міжнародне сполучення з 17 березня.
      • З 18 березня припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення, закрили метро у Києві, Харкові, Дніпрі.

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      23 березня
      Теги: Коронавірус в Україні Здоров'я Антон Геращенко Міністерство внутрішніх справ Карантин в Україні 2020 Новини України
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