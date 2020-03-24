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      Для контроля украинцев на карантине могут привлечь мобильных операторов, – МВД

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      Люди должны понимать реальность и уровень угрозы эпидемии коронавируса. Поэтому в МВД не исключают, что контролировать соблюдение украинцами условий карантина и самоизоляции придется с помощью данных мобильных операторов и банков.

      Об этом вечером 23 марта на своей странице в фейсбуке написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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      Украинцы должны понимать реальность и уровень угрозы

      Чиновник напомнил, что каждый без исключения, кто въезжает в Украину, подписывает обязательство "находиться на карантине путем самоизоляции в течение 14 дней". За нарушение этого обязательства грозит наказание – штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен.

      Геращенко отмечает, что все должны понимать "уровень угрозы, нависшей над Украиной": "Наши сограждане, приучены десятилетиями беспредела к безответственности, не ценят ни свои, ни чужие жизни. Предполагаю, что украинцам придется заплатить за это очень высокую цену".

      Что будет делать полиция, чтобы украинцы придерживались карантина

      "Сегодня полиция начала автоматизировано получать данные от пограничников по десятках тысяч украинцев, которые подписали личные обязательства о 14 днях карантина путем самоизоляции", – сообщил замминистра.

      Десятки тысяч полицейских приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина. От этого без преувеличения зависит будущее борьбы с эпидемией коронавируса,
      – подчеркнул Геращенко.

      И добавил, что, даже этих мер может будет недостаточно. Поэтому представитель МВД не исключает, что Украина по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши обратится к мобильным операторам и банкам, "чтобы осуществлять контроль за условиями карантина через мониторинг мобильных сетей".

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      Коронавирус и карантин в Украине: главное

      • По состоянию на вечер 23 марта в Украине подтвердили 73 случая инфицирования коронавирусом, 3 – летальные.
      • Карантин Украина ввела с 12 марта, он продлится как минимум до 3 апреля.
      • Также страна закрыла границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное сообщение с 17 марта.
      • С 18 марта прекратили междугороднее пассажирское железнодорожное сообщение, закрыли метро в Киеве, Харькове, Днепре.

      запрет
      Какие в Украине действуют ограничения из-за угрозы коронавируса / Инфографика 24 канала

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      23 марта
      Теги: Здоровье Коронавирус в Украине Антон Геращенко Министерство внутренних дел Карантин в Украине 2020 Новости Украины
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