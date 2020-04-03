Зеленский хочет внедрить защитные меры во время Пасхи для украинцев
Президент Зеленский обсудил меры, которые могут ввести для безопасности украинцев во время празднования Пасхи. Религиозный праздник приходится на 19 апреля, а по меньшей мере до 24-го в Украине продлится карантин из-за угрозы распространения COVID-19.
Дополнительные меры по обеспечению украинцев во время Пасхальных праздников обсуждались на ежедневном селекторном совещании под председательством Владимира Зеленского. Об этом говорится на сайте главы государства.
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Мы должны сделать все, чтобы обезопасить украинцев от эпидемии коронавируса. Пасха – это всегда важный период для людей, период единения семей. Уверен, что украинцы понимают, что в это важное время надо еще и беречь ближайших,
– подчеркнул Зеленский.
Какие защитные меры могут ввести для украинцев во время Пасхи:
- Рассматривается вопрос усиления контроля за ношением масок.
- Ограничение скопления людей.
- Власти рассматривают вопрос о режиме проведения богослужений.
Кроме того, на селекторном совещании рассматривали новые поставки тестов и медоборудования в Украину. Известно, что 3 апреля в области отгружают первую партию многоразовых защитных костюмов для врачей. До конца следующей недели медицинские учреждения получат 12 тысяч единиц такой защитной одежды.
Глава Минздрава, в свою очередь, доложил, что происходит лицензирование украинских предприятий для изготовления препаратов, которые помогут начать преодолевать COVID-19 на начальных стадиях и избежать осложнений.
Зеленскому отчитались о том, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отправился на Тернопольщину. Там сейчас сложная ситуация со вспышкой COVID-19 и обеспечением медиков необходимыми средствами защиты.
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