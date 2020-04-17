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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Коронавірус у настоятеля лаври Павла офіційно підтвердили – можливо

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      Чи є таки коронавірус у митрополита Павла? / Колаж 24 каналу

      Тест на COVID-19 очільник Києво-Печерської лаври здав чи не 4 квітня. Однак досі ніхто про його результати офіційно так і не повідомив. Тож чи є коронавірус у митрополита Павла? Якщо вірити телеграм-каналу МОЗ, то, начебто, є. Але це не точно.

      Підтверджено-непідтверджений діагноз очільника лаври

      Увечері 16 квітня в офіційному телеграм-каналі інформації про коронавірус від Міністерства охорони здоров'я України оприлюднили пост, який можна вважати першим офіційним підтвердженням того, що владика Павло – намісник Києво-Печерської лаври – інфікований коронавірусом.

      Дивіться також Біля Києво-Печерської лаври помітили чотири "швидкі" за дві години: відео

      У пості мовиться, що "у Києво-Печерській лаврі виявлено майже 100 інфікованих коронавірусом, серед них і настоятель монастиря. За тиждень там уже двоє монахів померли, а лавру рішенням столичної влади закрито на карантин".


      Публікація МОЗ в телеграм-каналі / Скриншот

      З іншого боку, ця публікаціє не є інформацією безпосередньо від МОЗ, а натомість є лише перепосиланням публікації іншого телеграм-каналу – "Вірусні історії". Цього каналу немає у переліку офіційних джерел інформації.

      Тож чи може читач остаточно повірити в те, що владика Павло має підтверджений діагноз COVID-19 – питання досі відкрите.

      Коронавірус у митрополита Павла: передісторія

      Раніше різні ЗМІ вже писали, із посиланнями на свої джерела, що коронавірус у Павла таки є.

      • Журналістка Соня Кошкіна у своєму телеграм-каналі писала, що кілька разів прямо про це запитувала в лаврі, але так само прямо їй не відповідали. Причому, не казали ані "так", ані "ні", що дозволило Кошкіній припустити очевидність того, що владика Павло таки інфікований. 
      • Коли очільника Києво-Печерської лаври госпіталізували, то у пресслужбі лаври переконували, що зробили це "про всяк випадок" – бо Павло має проблеми з тиском, а також хворіє на цукровий діабет. Про це писали у ТСН.

      Утім, ще раз наголосимо, офіційно досі не повідомляли про результати тесту на коронавірус митрополита Павла, який той здав ще начебто 4 квітня.

      Відсутність офіційної інформації з цього приводу, можливо, спровокована передісторією: дещо раніше Павло переконував, що боятися треба гріха, а не коронавірусу, ба ще й закликав ходити до церкви попри пандемію та карантин і причащатися.

      Про коронавірус у Києво-Печерській лаврі: коротко

      • 6 квітня стало відомо про 4 перші випадки коронавірусу лаврі. Тоді у Києві було 267 інфікованих.
      • Вже 10 квітня було відомо про щонайменше 90 інфікованих. 
      • Лавру закрили на карантин 13 квітня.
      • А 14 квітня стало відомо про сотню інфікованих
      • Від наслідків COVID-19 померли вже щонайменше двоє ченців.

      До теми МОЗ назвало церкви, які стали осередками коронавірусу в Україні

      Хто такий митрополит Павло та до чого тут мерседеси

      • Митрополит Павло (Петро Лебідь) більш відомий як "Паша-мерседес". Причина – у частих супутніх скандалах та любові митрополита до дорогих автівок та нелюбові до правил дорожнього руху.
      • Павло – митрополит Російської православної церкви в Україні (більш відома як УПЦ МП), а лавру Києво-Печерську очолює з 1994 року.
      • Павло – не лише релігійний, а й політичний діяч: наприклад, у 2008 році він став депутатом Київської міськради від "Партії регіонів". Причому спершу планував балотуватися від комуністів.
      • Додамо, що митрополит Павло іноді творив справжні чудеса: наприклад, у 2012 і 2013 роках він не з'являвся на засіданнях Київради, але його картка голосувала. 

      Важливо! Уряд офіційно не закриває церкви у період загального карантину та посилення обмежень, однак забороняє масові релігійні заходи. Богослужіння транслюватимуться онлайн.

      Де та скільки в Україні зафіксовано випадків коронавірусу: дивіться карту

       

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Здоров'я УПЦ МП Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Києво-Печерська лавра Релігія Новини України
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