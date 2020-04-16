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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      МОЗ назвало церкви, які стали осередками коронавірусу в Україні

      - Читать новость на русском
      Києво-Печерська лавра / lavra.ua

      Міністерство охорони здоров'я України вкотре закликає на час карантину утриматися від походів до церкви та молитися вдома. Цього разу аргументом Міністерства стали 4 українські храми, які стали осередками коронавірусу.

      Через недотримання правил карантину та скупчення людей в закритому просторі багато вірян заразилися коронавірусом саме в церкві, наголошує телеграм-канал "Covid-19 вірусні історії".

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      У Києво-Печерській лаврі виявили близько 100 інфікованих коронавірусом, серед яких є і настоятель монастиря. За тиждень там уже двоє монахів померли, а Лавру рішенням столичної влади закрито на карантин.

      У місті Заліщики Тернопільської області саме священик став першим хворим на коронавірус. Його госпіталізували лише через кілька днів, і невдовзі він помер у лікарні. Втім перед цим священик контактував приблизно з 500 людьми. Нині Тернопільська область на третьому місці за кількістю хворих.

      У Мукачевому 69-річна місцева жителька, у якої першої в області було підтверджено коронавірус, заразила щонайменше 19 осіб. Жінка з температурою два дні поспіль ходила у Свято-Михайлівський собор і співала в церковному хорі.

      На Миколаївщині COVID-19 підхопили двоє осіб, які, як з'ясувалося, відвідували спільні богослужіння з хворими. Мовиться про двох інфікованих жінок, які їх і заразили.

      У Міністерстві охорони здоров'я наголошують, що розуміють, наскільки важливими для українців є багатовікові традиції святкування Великодня.

      Однак цього року задля безпеки власної і ближніх необхідно утриматися від візитів до церкви й залишитися вдома. Подивитися трансляцію богослужінь можна буде по телевізору,
      – наголосили у МОЗ.


      Розклад великодніх онлайн-трансляцій / інфографіка 24 каналу

       

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Релігія Міністерство охорони здоров’я Києво-Печерська лавра
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