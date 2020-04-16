МОЗ назвало церкви, які стали осередками коронавірусу в Україні

Міністерство охорони здоров'я України вкотре закликає на час карантину утриматися від походів до церкви та молитися вдома. Цього разу аргументом Міністерства стали 4 українські храми, які стали осередками коронавірусу.

Через недотримання правил карантину та скупчення людей в закритому просторі багато вірян заразилися коронавірусом саме в церкві, наголошує телеграм-канал "Covid-19 вірусні історії".

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У Києво-Печерській лаврі виявили близько 100 інфікованих коронавірусом, серед яких є і настоятель монастиря. За тиждень там уже двоє монахів померли, а Лавру рішенням столичної влади закрито на карантин.

У місті Заліщики Тернопільської області саме священик став першим хворим на коронавірус. Його госпіталізували лише через кілька днів, і невдовзі він помер у лікарні. Втім перед цим священик контактував приблизно з 500 людьми. Нині Тернопільська область на третьому місці за кількістю хворих.

У Мукачевому 69-річна місцева жителька, у якої першої в області було підтверджено коронавірус, заразила щонайменше 19 осіб. Жінка з температурою два дні поспіль ходила у Свято-Михайлівський собор і співала в церковному хорі.

На Миколаївщині COVID-19 підхопили двоє осіб, які, як з'ясувалося, відвідували спільні богослужіння з хворими. Мовиться про двох інфікованих жінок, які їх і заразили.

У Міністерстві охорони здоров'я наголошують, що розуміють, наскільки важливими для українців є багатовікові традиції святкування Великодня.

Однак цього року задля безпеки власної і ближніх необхідно утриматися від візитів до церкви й залишитися вдома. Подивитися трансляцію богослужінь можна буде по телевізору,

– наголосили у МОЗ.



Розклад великодніх онлайн-трансляцій / інфографіка 24 каналу