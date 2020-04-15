Труна в мішку, гробарі – в спецкостюмах: як поховали монаха Нектарія з лаври

Першим померлий від COVID-19 на території Києво-Печерської лаври став архімандрит Нектарій. Його поховали на території святині.

Інформація про смерть Нектарія надійшла ще 12 квітня. Причиною його смерті став COVID-19. Однак в самій лаврі заявили про те, що Нектарій помер після довгої боротьби з пневмонією.

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Однак поховали Нектарія 14 квітня не просто у закритому гробу, але й обмотавши його захисною плівкою. Фото з похорону монаха опублікувала журналістка "Церкваріума" Тетяна Деркач.



Поховання Нектарія в Києво-Печерській лаврі / Фото Тетяни Деркач

Окрім того, могилу монаха закопували люди у костюмах спецзахисту.



Могилу для монаха копали люди в захисних костюмах / Фото Тетяни Деркач

Коронавірус в Києво-Печерській лаврі: головне

Ще 6 квітня стало відомо про чотири випадки коронавірусу в Києво-Печерській лаврі. Тоді у всьому Києву було зафіксовано 267 випадків інфекції.

Згодом інфекція стала стрімко поширюватися в лаврі. Вже 10 квітня було відомо про щонайменше 90 інфікованих. А 14 квітня стало відомо про сотню інфікованих.

При цьому, за даними Тетяни Деркач, в Києво-Печерській лаврі вже понад 130 інфікованих. Серед них і 14 студентів семінарії, який не відпустили на карантин додому. І лише після виявлення коронавірусу в лаврі, їх таки відправили по домівках.

Саму лавру ще 13 квітня закрили на карантин.

Госпіталізували з підозрою на коронавірус і скандального настоятеля Києво-Печерської лаври Павла.