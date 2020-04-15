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      Труна в мішку, гробарі – в спецкостюмах: як поховали монаха Нектарія з лаври

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      Поховання Нектарія, в якого була підозра на коронавірус / Тетяна Деркач

      Першим померлий від COVID-19 на території Києво-Печерської лаври став архімандрит Нектарій. Його поховали на території святині.

      Інформація про смерть Нектарія надійшла ще 12 квітня. Причиною його смерті став COVID-19. Однак в самій лаврі заявили про те, що Нектарій помер після довгої боротьби з пневмонією.

      До слова Від коронавірусу в Україні померло 108 людей: список по областях

      Однак поховали Нектарія 14 квітня не просто у закритому гробу, але й обмотавши його захисною плівкою. Фото з похорону монаха опублікувала журналістка "Церкваріума" Тетяна Деркач. 


      Поховання Нектарія в Києво-Печерській лаврі / Фото Тетяни Деркач

      Окрім того, могилу монаха закопували люди у костюмах спецзахисту.


      Могилу для монаха копали люди в захисних костюмах / Фото Тетяни Деркач

      Коронавірус в Києво-Печерській лаврі: головне

      • Згодом інфекція стала стрімко поширюватися в лаврі. Вже 10 квітня було відомо про щонайменше 90 інфікованих. А 14 квітня стало відомо про сотню інфікованих.
      • При цьому, за даними Тетяни Деркач, в Києво-Печерській лаврі вже понад 130 інфікованих. Серед них і 14 студентів семінарії, який не відпустили на карантин додому. І лише після виявлення коронавірусу в лаврі, їх таки відправили по домівках.
      • Госпіталізували з підозрою на коронавірус і скандального настоятеля Києво-Печерської лаври Павла.
      • Першим помер Нектарій 12 квітня. В УПЦ (МП) заперечують інформацію, що він помер від коронавірусу. Та вже наступного дня, 13 квітня, помер ще один монах, в якого була підозра на COVID-19.
      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Києво-Печерська лавра
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