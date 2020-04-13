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      У Києво-Печереській лаврі кажуть про смерть Нектарія, але мовчать про коронавірус

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      У Києво-Печерській лаврі кажуть, що Ахімандрит помер від пневмонії, але не коронавірусу / lavra.ua

      Від коронавірусу помер 74-річний монах Києво-Печерської лаври ахімандрит Нектарій. У лаврі, яка перебуває під протекторатом Російської православної церкви, підтвердили його смерть від хвороби, але не хочуть нічого говорити про коронавірус.

      Ахімандрит Нектарій пішов у вічність після тривалої боротьби з хворобою, повідомила з цього приводу пресслужба лаври.

      Важливо Помер монах Києво-Печерської лаври від коронавірусу

      Всі знали отця Нектарія як лаврського старця, молитовника, який відвідував усі богослужіння, чуйного духівника, до якого можна було звернутися за допомогою у будь-який момент,
      – заявили у Києво-Печерській лаврі.

      Там також розповіли, що ахімандрит прийшов до лаври у 1988 році, коли там відновилося чернече життя в останні роки перед розпадом Радянського Союзу.

      "Нехай Господь упокоїть душу новопреставленого архімандрита Нектарія в оселях праведних разом з усіма угодниками Києво-Печерськими", – зазначається у повідомленні.

      Втім в інформації про смерть власного священнослужителя Києво-Печерська лавра жодного разу не згадала про пандемію коронавірусу. Раніше джерела 24 каналу в лаврі повідомляли, що саме через цю хворобу й помер Нектарій. Ба більше, нині у лаврі цілий спалах епідемії.

      Саме з цим питанням до пресслужби лаври звернулися журналісти ТСН. Їм у відповідь повідомили, що причиною смерті монаха стала "звичайна пневмонія".

      Він захворів на пневмонію значно раніше. Ще коли лише починали поширюватися усілякі чутки (мовиться про епідемію коронавірусу в лаврі – 24 канал),
      – відповіли у Києво-Печерській лаврі.

      Що відомо про спалах коронавірусу і чому в лаврі його замовчують?Архімандрит Нектарій (у миру Олександр Коваленко) став першою жертвою коронавірусу у Києво-Печерській лаврі. Загалом за даними столичної влади, коронавірус вже виявили у понад 30 служителів лаври. Серед хворих є і настоятель Павло, через свою скандальну поведінку більш відомий як "Паша мерседес".

      Причини для замовчування спалаху коронавірусу можуть бути різними. Втім найбільш імовірною причиною виглядає нещодавнє ставлення до епідемії з боку служителів храму. Вони ще нещодавно абсолютно нехтували вказівками влади, закликали ігнорувати карантин і обійматися.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Жертви Києво-Печерська лавра УПЦ МП
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