У Києво-Печереській лаврі кажуть про смерть Нектарія, але мовчать про коронавірус
Від коронавірусу помер 74-річний монах Києво-Печерської лаври ахімандрит Нектарій. У лаврі, яка перебуває під протекторатом Російської православної церкви, підтвердили його смерть від хвороби, але не хочуть нічого говорити про коронавірус.
Ахімандрит Нектарій пішов у вічність після тривалої боротьби з хворобою, повідомила з цього приводу пресслужба лаври.
Важливо Помер монах Києво-Печерської лаври від коронавірусу
Всі знали отця Нектарія як лаврського старця, молитовника, який відвідував усі богослужіння, чуйного духівника, до якого можна було звернутися за допомогою у будь-який момент,
– заявили у Києво-Печерській лаврі.
Там також розповіли, що ахімандрит прийшов до лаври у 1988 році, коли там відновилося чернече життя в останні роки перед розпадом Радянського Союзу.
"Нехай Господь упокоїть душу новопреставленого архімандрита Нектарія в оселях праведних разом з усіма угодниками Києво-Печерськими", – зазначається у повідомленні.
Втім в інформації про смерть власного священнослужителя Києво-Печерська лавра жодного разу не згадала про пандемію коронавірусу. Раніше джерела 24 каналу в лаврі повідомляли, що саме через цю хворобу й помер Нектарій. Ба більше, нині у лаврі цілий спалах епідемії.
Саме з цим питанням до пресслужби лаври звернулися журналісти ТСН. Їм у відповідь повідомили, що причиною смерті монаха стала "звичайна пневмонія".
Він захворів на пневмонію значно раніше. Ще коли лише починали поширюватися усілякі чутки (мовиться про епідемію коронавірусу в лаврі – 24 канал),
– відповіли у Києво-Печерській лаврі.
Що відомо про спалах коронавірусу і чому в лаврі його замовчують?Архімандрит Нектарій (у миру Олександр Коваленко) став першою жертвою коронавірусу у Києво-Печерській лаврі. Загалом за даними столичної влади, коронавірус вже виявили у понад 30 служителів лаври. Серед хворих є і настоятель Павло, через свою скандальну поведінку більш відомий як "Паша мерседес".
Причини для замовчування спалаху коронавірусу можуть бути різними. Втім найбільш імовірною причиною виглядає нещодавнє ставлення до епідемії з боку служителів храму. Вони ще нещодавно абсолютно нехтували вказівками влади, закликали ігнорувати карантин і обійматися.
Читайте також
-
Автомобіль МВС на смерть збив пішохода у Києві: фотосьогодні , 08:27
-
Чого нас навчить карантин: 14 корисних звичоксьогодні , 08:40
-
Скорочення ВВП, падіння гривні й зарплат: що уряд прогнозує у новому проєкті держбюджетусьогодні , 08:36
-
У штатах Міссісіпі та Луїзіана пронісся потужний торнадо: загинули 6 людей – фото, відеосьогодні , 08:54
-
Катастрофа МАУ біля Тегерана: розшифровку чорних скриньок тимчасово відклалисьогодні , 07:48
-
Новий платіж на тепло та гарячу воду: як зміниться тарифсьогодні , 07:01