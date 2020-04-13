У Києво-Печереській лаврі кажуть про смерть Нектарія, але мовчать про коронавірус

Від коронавірусу помер 74-річний монах Києво-Печерської лаври ахімандрит Нектарій. У лаврі, яка перебуває під протекторатом Російської православної церкви, підтвердили його смерть від хвороби, але не хочуть нічого говорити про коронавірус.

Ахімандрит Нектарій пішов у вічність після тривалої боротьби з хворобою, повідомила з цього приводу пресслужба лаври.

Важливо Помер монах Києво-Печерської лаври від коронавірусу

Всі знали отця Нектарія як лаврського старця, молитовника, який відвідував усі богослужіння, чуйного духівника, до якого можна було звернутися за допомогою у будь-який момент,

– заявили у Києво-Печерській лаврі.

Там також розповіли, що ахімандрит прийшов до лаври у 1988 році, коли там відновилося чернече життя в останні роки перед розпадом Радянського Союзу.

"Нехай Господь упокоїть душу новопреставленого архімандрита Нектарія в оселях праведних разом з усіма угодниками Києво-Печерськими", – зазначається у повідомленні.

Втім в інформації про смерть власного священнослужителя Києво-Печерська лавра жодного разу не згадала про пандемію коронавірусу. Раніше джерела 24 каналу в лаврі повідомляли, що саме через цю хворобу й помер Нектарій. Ба більше, нині у лаврі цілий спалах епідемії.

Саме з цим питанням до пресслужби лаври звернулися журналісти ТСН. Їм у відповідь повідомили, що причиною смерті монаха стала "звичайна пневмонія".

Він захворів на пневмонію значно раніше. Ще коли лише починали поширюватися усілякі чутки (мовиться про епідемію коронавірусу в лаврі – 24 канал),

– відповіли у Києво-Печерській лаврі.

Що відомо про спалах коронавірусу і чому в лаврі його замовчують?Архімандрит Нектарій (у миру Олександр Коваленко) став першою жертвою коронавірусу у Києво-Печерській лаврі. Загалом за даними столичної влади, коронавірус вже виявили у понад 30 служителів лаври. Серед хворих є і настоятель Павло, через свою скандальну поведінку більш відомий як "Паша мерседес".



Причини для замовчування спалаху коронавірусу можуть бути різними. Втім найбільш імовірною причиною виглядає нещодавнє ставлення до епідемії з боку служителів храму. Вони ще нещодавно абсолютно нехтували вказівками влади, закликали ігнорувати карантин і обійматися.