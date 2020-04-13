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      В Киево-Пчереськой лавре говорят о смерти Нектария, но молчат о коронавирусе

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      В Киево-Печерской лавре говорят, что ахимандрит умер от пневмонии, но не коронавируса / lavra.ua

      От коронавируса умер 74-летний монах Киево-Печерской лавры ахимандрит Нектарий. В лавре, которая находится под протекторатом Русской православной церкви, подтвердили его смерть от болезни, но не хотят ничего говорить про коронавирус.

      Ахимандрит Нектарий ушел в вечность после длительной борьбы с болезнью, сообщила по этому поводу пресс-служба лавры.

      Важно Умер монах Киево-Печерской лавры от коронавируса

      Все знали отца Нектария как лаврского старца, молитвенника, который посещал все богослужения, чуткого духовника, к которому можно было обратиться за помощью в любой момент,
      – заявили в Киево-Печерской лавре.

      Там также рассказали, что ахимандрит пришел в лавру в 1988 году, когда там возобновилась монашеская жизнь в последние годы перед распадом Советского Союза.

      "Пусть Господь упокоит душу новопреставленного архимандрита Нектария в селениях праведных вместе со всеми угодниками Киево-Печерскими", – отмечается в сообщении.

      Впрочем в информации о смерти собственного священнослужителя Киево-Печерская лавра ни разу не вспомнила о пандемии коронавируса. Ранее источники 24 Канала в Лавре сообщали, что именно из-за этой болезни и умер Нектарий. Более того, сейчас в Лавре целая вспышка эпидемии.

      Именно с этим вопросом к пресс-службе лавры обратились журналисты ТСН. Им в ответ сообщили, что причиной смерти монаха стала "обычная пневмония".

      Он заболел пневмонией значительно раньше. Еще когда только начинали распространяться всяческие слухи (говорится об эпидемии коронавируса в лавре – 24 канал),
      – ответили в Киево-Печерской лавре.

      Что известно о вспышке коронавируса и почему в Лавре ее умалчивают?
      Архимандрит Нектарий (в миру Александр Коваленко) стал первой жертвой коронавируса в Киево-Печерской лавре. Всего по данным столичных властей, коронавирус уже обнаружили у более чем 30 служителей лавры. Среди больных есть и настоятель Павел, за свое скандальное поведение более известный как "Паша мерседес".

      Причины для замалчивания вспышки коронавируса могут быть разными. Впрочем наиболее вероятной причиной выглядит недавнее отношение к эпидемии со стороны служителей храма. Они еще недавно совершенно пренебрегали указаниями власти, призывали игнорировать карантин и обниматься.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Жертвы Києво-Печерськая лавра УПЦ МП
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