Искусственный интеллект (ИИ) – главный технологический тренд нескольких последних лет и останется им в дальнейшем. Генеративный ИИ, который умеет создавать изображения, писать тексты и код, вести разговор, уже влияет на интернет, рынок труда и вообще на всю нашу жизнь.

Даже несмотря на полномасштабное вторжение, Украина не отстает в изучении искусственного интеллекта. Наша страна занимает второе место среди стран Центральной и Восточной Европы по количеству ИИ-компаний и соответствующих специалистов, говорится в исследовании "AI-экосистема Украины: таланты, компании, образование", которое провела консалтинговая компания Saturday Team по заказу AI-комьюнити AI HOUSE и инвестиционной группы Roosh при поддержке Минцифры.

24 Канал изучил исследование и публикует главное из него. Также рассказываем, как наша команда уже использует ИИ в медиасфере и повседневной работе.

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ИИ-специалисты: зарплаты и количество людей

Украина – на втором месте среди стран Центрально-Восточной Европы в области ИИ после Польши. В Украине ИИ-специалистов 307 000, а в Польше, которая на первом месте, – 600 700.

Далее в списке идут Чехия (около 233 000), Румыния (215 000) и Венгрия (193 600).



Украина среди лидеров по количеству ІТ-специалистов / Инфографика AI HOUSE и Roosh

За 10 лет, с 2013-го по 2023-й, количество специалистов по искусственному интеллекту и машинному обучению выросло впятеро – с 970 человек до 5 200. Больше всего среди них молодых людей до 30 лет – 67%.

Заработные платы в области искусственного интеллекта и машинного обучения – одни из самых высоких среди всех айтишников. Самые большие суммы – 5 000 – 7 000 долларов – у Software Engineer Middle и Senior, NLP, AI, ML, DL Specialists Middle и Senior, Data Scientist Middle и Senior.

В то же время по данным IT Research Resilience, более 20% от всех IT-специалистов/ок находятся за рубежом. Их доля увеличилась с 50 – 57 000 в 2022 году до 65 000 в 2023-м.

Без частного сектора на текущий момент не будет науки, потому что в ИИ-сфере она идет прикладным путем, а задачи определяются рыночными потребностями. Есть несколько направлений сотрудничества. Одно из них – сотрудничество с крупными ІТ-компаниями. Эти компании обычно заинтересованы в привлечении студентов, часто начиная даже с первого курса. Они организуют ознакомительные сессии и предлагают летние стажировки, предоставляя возможности для обучения и развития. Хотя это еще не полная занятость, но роль стажера дает возможность продолжать обучение и получать практический опыт,

– говорит Тимур Желдак, доцент, кандидат технических наук, заведующий кафедрой системного анализа и управления в Национальном техническом университете "Днепровская политехника".

ИИ-компании в Украине: где расположены и чем занимаются

За десять лет число продуктовых компаний выросло на 273%, а сервисных – на 46%. Продуктовые ИИ-компании строят малые команды до 10 человек, а вот 80% сервисных компаний нанимают 10 – 50 работников. 58% украинских ИИ-специалистов работают именно в сервисных компаниях.

Украина насчитывает 243 ИИ-компании и занимает второе место по количеству таких компаний среди стран Центрально-Восточной Европы. За последние четыре года в Украине появились 34 новые ИИ-компании.



Инфографика / AI HOUSE и Roosh

По сравнению с остальными европейскими странами Украина имеет более высокую концентрацию ИИ-стартапов в маркетинге, гейминге и программном обеспечении для бизнеса. Это свидетельствует о накопленной экспертизе украинских специалистов в этих индустриях.

С начала полномасштабной войны значительно увеличилось количество defense tech стартапов, которые используют решения искусственного интеллекта. В частности, это стартапы Osavul, Swarmer, UA Dynamics, Zvook с инвестициями от 125 000 до 1 млн долларов. Также запущен государственный кластер Brave1, который способствует развитию оборонных высокотехнологичных продуктов и привлечению инвестиций.

55% офисов украинских ИИ-компаний расположены в Киеве, где сконцентрирован самый большой пул талантов – 47,5%. 12% офисов – во Львове, 9% – в Харькове, 6% в Днепре и 5% в Одессе. Три крупнейшие украинские ИИ-стартапы оцениваются в более 14,5 миллиарда долларов, а две украинские ИИ-компании стали единорогами. Это Grammarly, продуктом которой является языковой ассистент, и People.ai – платформа с ИИ-аналитикой доходов.

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Искусственный интеллект в медиа: опыт 24 Канала

Одно из направлений использования искусственного интеллекта – улучшение работы журналистов. ИИ используется в панели сайта 24 Канала з начала 2023 года, когда появился ChatGPT.

Сначала на сайте использовался Easy-Peasy.AI, чьи АРІ были интегрированы в "админку". Это были вспомогательные функции для формирования SEO-блоков, рерайта и создания заголовков. После презентации ChatGPT-4 TURBO редакция кардинально изменила подход. Стало понятно, что ИИ – это не просто о помощи, но и о воплощении идей, которые раньше казались чем-то из следующего века.

Тогда мы добрали новых специалистов, у нас появился отдельный product owner, который отвечает за направление работы с ИИ. Далее мы всей редакцией составили лонг-лист наших, как нам казалось, "не воплощаемых" желаний и идей. Со временем вещи, которые мы считали чем-то нереальным, стали нашей редакторской обыденностью. Например, накануне выхода этого текста у нас в админке появилась инновационная возможность – надиктовка новости с голоса и быстрая ее публикация. Это значительная экономия времени, возможность дать новость максимально быстро,

– рассказывает заместитель главного редактора 24 Канала Вероника Гавриленко.

Из главных наших нововведений на сайте, которые видно всем читателям, – краткий обзор новостей и озвучка. Обзор делается для 70 – 80% новостей, а озвучка пока в тестовом режиме выходит для 40 – 50 новостей в день.



Интерфейс голосовой записи быстрой новости на 24 Канале

В недалеком будущем на сайте 24 Канала планируют озвучивать 75 – 80% новостей. Краткий обзор должен работать для 90% новостей.

Редакция использует все доступные АРІ от Open AI, а также собственные наработки с такими ИИ-инструментами:

News API;

python libraries;

модель Meta seamless m4t;

АВМ-модели.

Экспериментируем с помощью АІ над анализом новостей, сбором статистики, дата анализом. Работа с ИИ в приоритете для отдела разработчиков. Также у нас есть еще целое направление использования ИИ для нашего крупнейшего в Украине YouTube-канала. Используем перевод, генерацию названий видео и описаний,

– объясняет Вероника Гавриленко.

Обратите внимание! В этом тексте вы также можете увидеть результаты работы нашего ИИ, а именно в кратком обзоре материала и озвучке.

Миллионные инвестиции

В 2023 году 22 украинские компании привлекли 10,8 миллиона долларов инвестиций. По сравнению с 2022-м это падение – тогда привлекли 15,7 миллиона долларов, а компаний было 17. Больше всего за последние годы привлекли в 2020-м – 22 компании и 32 миллиона долларов.



Инфографика / AI HOUSE и Roosh

Такая ситуация повторяет общий тренд по уменьшению мировых венчурных инвестиций.

Украина занимает последнее место среди стран Центрально-Восточной Европы по количеству привлеченных венчурных инвестиций в течение последних трех лет. Лидерами являются Польша, Литва и Чехия, которые привлекают в 12 – 16 раз больше финансирования, чем Украина. Причинами этого является полномасштабное вторжение и регистрация украинских компаний в других европейских странах или США.

В то же время в 2023 году финансирование стартапов, специализирующихся на искусственном интеллекте, растет, следуя глобальному тренду – на 35% больше по сравнению с 2022 годом.

Лидеры по финансированию в течение последних четырех лет – это Grammarly, Preply и People.ai. Они привлекли 200 млн, 120 млн и 100 млн долларов соответственно. Ежегодно 40 – 80% украинских стартапов, привлекающих венчурное финансирование, получают деньги от иностранных фондов. Также в Украине работает 31 лаборатория искусственного интеллекта, из которых – 25 от крупнейших IT-компаний и шесть – от университетов.

Строить стартап в современном мире без использования ИИ становится все труднее, особенно в долгосрочной перспективе. Если фаундер хочет создать компанию, которая будет влиять на мир (то есть настоящую успешную венчурную историю), без интеграции ИИ в продукт сделать это для большинства бизнесов будет невозможно. По прогнозам Goldman Sachs к 2025 году глобальные инвестиции в искусственный интеллект достигнут 200 миллиардов долларов в целом, а технология будет способствовать росту производительности труда и увеличению мирового ВВП на 7% в течение следующих 10 лет. Претерпит трансформации и рынок труда, ведь искусственный интеллект поможет автоматизировать работу многих специалистов/ок. Согласно исследованиям, такая профессиональная трансформация затронет около 300 миллионов человек (подчеркиваю: не обязательно уволит, а именно затронет). В то же время ИИ-специалисты будут мигрировать в регионы, где для них и развития ИИ будут созданы благоприятные регуляторные условия, в частности США и Европу. За ними будут перетекать и инвестиции,

– считает Дэн Дмитренко, соучредитель и партнер Roosh.

Образование: где получить знания об ИИ

В период с 2018 по 2022 год образовательные учреждения выпускали в среднем на 19,5% меньше студентов, чем способны принимать по лицензионному объему, что свидетельствует о необходимости улучшать образовательные предложения для привлечения большего количества людей. Так, в 2022 году университеты выпустили 5100 выпускников ИИ-специализированных IT-программ при лицензионном объеме в 7200 человек.

"В Украине сильная бюрократизация, очень много бумаг и отчетов. Государственный университет не должен быть в худших условиях, чем частные курсы, университеты и IТ-компании", – объясняет ситуацию Наталья Шаховская, профессор, доктор технических наук, заведующая кафедрой искусственного интеллекта Национального университета "Львовская политехника".

По мнению Алексея Туруты, доцента кафедры программной инженерии, кандидата технических наук ХНУРЭ, из-за регуляторной и налоговой дискриминации государственные университеты проигрывают конкуренцию за таланты и ІТ-компаниям и частным университетам, а также государственным учреждениям.

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В то же время Украина – на первом месте среди стран Центрально-Восточной Европы по количеству выпускников по ІТ-специальностям – это 20 000 человек в 2021 году. На втором месте – Польша с 16 500, на третьем – Румыния с 9000.

Из этих 20 000, 25% – выпускники специальностей искусственного интеллекта и машинного обучения.



Инфографика / AI HOUSE и Roosh

В топе украинских университетов, где обучают искусственному интеллекту, – КНУ имени Шевченко, НТУУ "Киевский политехнический институт имени Сикорского", НУ "Киево-Могилянская академия". Более 60% специалистов начинают путь в сферы искусственного интеллекта и машинного обучения именно с профильного образования.

Регулирование: каким будет взаимодействие государства и ИИ

Украина планирует внедрить регулирование искусственного интеллекта и адаптировать регулирование ЕС. В 2018 году в Евросоюзе начался процесс подписания Декларации о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта между 25 странами ЕС.

В 2023 – 2024 годах в ЕС создана Белая книга по ИИ, определяющая европейский подход к совершенству и доверию в сфере ИИ. В середине декабря 2023 года Совет ЕС утвердил свою позицию по закону об искусственном интеллекте. В январе 2024 года опубликован финальный проект закона об искусственном интеллекте.

В Украине также внедряются инициативы по популяризации искусственного интеллекта – этим занимается Минцифра с 2020 года.

Нам нужно постепенное и лояльное внедрение стандартов для ИИ-продуктов, ведь любые резкие движения могут поставить на паузу развитие инноваций. Именно поэтому Украина выбрала мягкий подход к введению регулирования: сначала готовим компании к будущим требованиям, а дальше вводим закон. Мы уже презентовали дорожную карту, которая описывает подход Украины к регулированию ИИ. Следующий шаг – Белая книга, которая фактически является расширенной версией доркарты. Ее основная задача – обеспечить прогнозируемость будущих требований для компаний, чтобы бизнесы понимали, к чему готовиться,

– говорит Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации.

55% респондентов исследования считают, что Украина будет среди региональных лидеров в искусственном интеллекте или лидером в определенном направлении, 11% уверены, что Украина станет лидером по ИИ. По мнению 24% опрошенных, Украина "будет немного отставать" от других стран, а 6% считают, что наша страна будет существенно отставать от других в развитии ИИ.