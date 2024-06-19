По миру шагает новый образовательный тренд – в школах запрещают использование смартфонов. В Лондоне 17 школ решили отказаться от смартфонов на фоне общественного беспокойства "телефонным детством". Еще три государственные школы работают над внедрением этой политики.

Аналогичные правила действуют и в некоторых школах в Канаде и США, и рассматриваются в Венгрии. Причиной подобных ограничений их инициаторы называют влияние смартфонов и соцсетей на благосостояние и образование детей.

Как школы запрещают смартфоны детям и будет ли подобная практика в Украине – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о запрете смартфонов в британских школах

В июне объединение 17 из 20 государственных школ лондонского района Саутворк объявило об отказе от использования смартфонов – из-за беспокойства общественности "телефонным детством", пишет The Guardian. Директора школ не только хотят ограничить использование телефонов внутри заведений, но и вне школьных ворот. Другие три государственные школы в районе работают над внедрением этой политики.

Справочно! В феврале 2024 года в Великобритании правительство разрешило школам запрещать мобильные телефоны по всей Англии в рамках плана правительства по улучшению поведения в классах. По данным британского телеком-регулятора Ofcom, 97% детей до 12 лет имеют собственный мобильный телефон.



Использование мобильных телефонов в школах может привести к буллингу в интернете и отвлечению от учебного процесса.



Стоит ли школьникам пользоваться смартфонами / Фото David Kennedy / Unsplash

Школы планируют распространить документы о вреде смартфонов и соцсетей среди учеников. Среди опасностей:

проблемы с психическим здоровьем;

зависимость от экранного времени;

влияние на сон и концентрацию внимания;

доступ к неприемлемому и отталкивающему контенту;

повышенный риск краж и ограблений.

Мы решили объединить усилия после того, как воочию увидели негативное влияние смартфонов и социальных медиа на благосостояние и образование наших детей. Хотя проблемы, которые нам приходилось решать, обычно возникали во внешкольное время, часто это негативное поведение проявлялось и в школе,

– говорит Майк Бакстер, директор академии лондонского Сити.

Школы договорились, что любой телефон, которым ученик пользуется в течение учебного дня, будет конфискован. Если телефон является обычным мобильным телефоном – без доступа к Wi-Fi – его вернут относительно быстро. Однако если это смартфоном, его не вернут в течение недели или пока родители не заберут его сами.

Эти меры будут касаться более 13 000 детей в одном из районов Лондона.

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Джессика Уэст, директор академии Ark Walworth, считает, что школы должны принять меры, поскольку это раньше не сделали крупные технологические компании.

Справочно! Недавний отчет комитета по вопросам образования Палаты общин Великобритании показал, что проводить много времени перед экраном становится все более привычным для детей и подростков. Этот показатель увеличился на 52% в период с 2020 по 2022 год. Согласно отчету, почти 25% детей и молодых людей используют свои смартфоны способом, который соответствует поведенческой зависимости.



Сейчас объединения против использования смартфонов детьми действуют в США, ОАЭ, Южной Африке, Австралии, Новой Зеландии, Швейцарии и Португалии. В Великобритании участились случаи, когда родители объединяются, чтобы заключить "соглашения" не давать своим детям смартфоны по крайней мере до 14 лет.

Какова ситуация с запретом смартфонов в США

В США три штата за последнее время приняли законы, которые запрещают или ограничивают использование мобильных телефонов в школах, пишет USA Today. Первой это сделала Флорида в 2023 году. Не все ограничения выглядят одинаково: некоторые школы позволяют ученикам пользоваться телефонами во время обеда и в перерывах между уроками, а другие запрещают любое использование смартфонов внутри школ.



Современные дети слишком привыкли к смартфонам / Фото Carl Jorgensen / Unsplash

В 2024 году законодатели по меньшей мере восьми штатов рассматривают возможность принять аналогичные законы. Среди штатов, которые уже ввели ограничения – Индиана, где использование телефонов ограничили во время уроков, и Огайо, где есть требование от каждого школьного округа ввести официальную политику по использованию мобильных телефонов в учебное время.

Согласно исследованию Common Sense Media, подростки получают около 240 уведомлений на мобильный телефон в течение дня, четверть из них – во время уроков.

Венгрия. Можно брать смартфон только для обучения и связи с родителями

Неограниченное пользование мобильными телефонами в школах негативно влияет на внимание и успеваемость учеников, заявил Бенце Ретвари, парламентский государственный секретарь министерства внутренних дел Венгрии, ссылаясь на местные и международные исследования ЮНЕСКО и ООН. Сейчас в местном парламенте рассматривают законопроект, цель которого – создать правовую основу для регулирования использования мобильных телефонов в школах, сообщает Hungary Today.

Перед представлением законопроекта МВД Венгрии также провело цифровую консультацию. Большинство опрошенных учителей и директоров подтверждают необходимость регулирования использования мобильных телефонов в школах, поскольку они отвлекают учеников.

Учителям труднее преподавать и удерживать внимание учеников в течение 45 минут на уроке, если ученики во время урока или даже на перемене разговаривают по мобильному телефону,

– говорит Ретвари.

В то же время законопроект позволяет использование смартфонов до или после уроков, а при необходимости ученики могут связаться со своими родителями. Также смартфон можно принести на урок, если это нужно для изучения материала.

Смартфоны нужны школьникам. Какова ситуация в Украине

В Украине отсутствуют общегосударственные ограничения пользования смартфонами в школах. Но с сентября прошлого года во Львове решили запретить использовать мобильные телефоны в школах.

По мнению руководителя управления образования Львовского городского совета Андрея Закалюка, это не только заставит учеников сосредоточиться на учебе, но и будет способствовать живому общению между детьми.

Так во многих школах за рубежом, так во многих частных школах, хороших школах. И все учебные заведения, которые это внедрили, приводят много преимуществ такой инициативы,

– сказал Закалюк.

Во Львовском горсовете отметили, что о воздушной тревоге детей уведомят в школе, так же и дадут знать, если смартфон понадобится для процесса обучения.

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На ограничения отреагировали родительские сообщества, которые категорически выступили против любого запрета – телефон является средством безопасности и быстрой связи с родителями в случае чрезвычайной ситуации. После этого Управление образования Львовского городского совета предложило урегулировать использование смартфонов на усмотрение школ.

Впоследствии к ситуации подключился образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. В Управлении образования Львова вместе с ним обсудили ситуацию и решили, что вопрос использования мобильных телефонов требует урегулирования. Сейчас отсутствует четкое понимание ситуации в учебных заведениях по этому вопросу, поскольку не проводились соответствующие мониторинговые исследования.

В классах, где отсутствуют напечатанные учебники (пятый и шестой), ученики постоянно используют мобильные телефоны в образовательном процессе.

Участники собраний решили инициировать разработку нормативно-правового акта по использованию мобильных телефонов в учебных заведениях. Самым важным результатом обсуждения стало общее мнение, что запрет ничего не решит – необходимо в правовом поле разрабатывать правила использования мобильных телефонов, которые будут приниматься всеми участниками образовательного процесса,

– говорится в сообщении образовательного омбудсмена.

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Что с приложением "Мрия" в Украине

Пока в других странах школьникам запрещают смартфоны, в Украине в начале июня запустили приложение "Мрия" для учителей и учеников – его тестируют в 40 школах. Это приложение похожее на "Дію", там педагоги могут проверить журналы, план дня, библиотеку контента и чаты с родителями и учениками.

В современном мире смартфон с интернетом – это необходимость, прокомментировали 24 Каналу в Минцифре:

"Поэтому дети с детства должны научиться, как быть ответственным цифровым гражданином и защищать себя от онлайн-угроз: кибербуллинга, дезинформации или онлайн-груминга".

В контексте Украины – это возможность сохранить непрерывное обучение в условиях полномасштабного вторжения России. Когда вместо звонков раздаются тревожные сирены и взрывы, классы переносятся в укрытие, а часть учеников вынужденно перемещается в более безопасные города. Нужны решения, которые позволят учиться и сохранять вовлеченность где угодно: онлайн, офлайн или гибридно,

– говорят в Минцифре.

Приложение "Мрия" должно стать инструментом, что сделает процесс обучения более эффективным и прозрачным для всех участников, утверждают в министерстве:

"На уроках дети будут учиться, а приложение поможет им управлять этим процессом, исследовать себя в разных направлениях и с детства раскрывать потенциал". Среди стремлений Минцифры – сделать так, чтобы "Мрия" могла конкурировать с TikTok за внимание детей, внедрить искусственный интеллект, что будет рекомендовать образовательный контент.

В условиях полномасштабной войны, когда процесс обучения прерывается воздушными тревогами и обесточиванием, не говоря о непосредственной угрозе боевых действий, ограничения в коммуникации школьников будут только вредить. Вместо этого внедрение образовательного приложения, которое будет отвлекать от развлекательного контента и делать обучение более эффективным, должно улучшить ситуацию.