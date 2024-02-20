Так, директора могут запрещать ученикам пользоваться телефонами. Педагоги при этом считают, что такое решение будет полезным для школьников, но родители могут быть против.
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В Великобритании запрещают мобильные телефоны в школах
Власти предлагают школам самостоятельно регулировать политику использования гаджетов. К примеру, учеников могут обязать оставлять телефоны дома, сдавать их на входе в школу, хранить в отдельных шкафчиках. Или же могут позволить носить их с собой, но перевести в беззвучный режим и не использовать в школе.
Учителя при этом будут иметь право обыскать рюкзаки учеников и в случае нарушения правил – конфисковать телефоны или оставлять учеников после уроков в качестве наказания.
Если родители хотят связаться с детьми или наоборот, должны делать это через школьный офис.
Новые указания касаются и учителей: в школах они не должны использовать мобильные телефоны, кроме случаев, когда это необходимо для работы.
В Великобритании говорят, что пользование телефонами в школах не только отвлекает от обучения, но и может привести к запугиванию в Интернете.
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Запретят ли мобильные телефоны в украинских школах
- Недавно украинцы также спорили о том, стоит ли позволять использовать мобильные телефоны в школах нашего государства.
- Одни родители были "за" запрет использования; другие – "против" из-за войны и необходимости коммуникации.
- Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что этот вопрос требует законодательного урегулирования.
- Он отметил, что запрет мобильных телефонов в школах ничего не решит.