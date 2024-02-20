Так, директора могут запрещать ученикам пользоваться телефонами. Педагоги при этом считают, что такое решение будет полезным для школьников, но родители могут быть против.

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В Великобритании запрещают мобильные телефоны в школах

Власти предлагают школам самостоятельно регулировать политику использования гаджетов. К примеру, учеников могут обязать оставлять телефоны дома, сдавать их на входе в школу, хранить в отдельных шкафчиках. Или же могут позволить носить их с собой, но перевести в беззвучный режим и не использовать в школе.

Учителя при этом будут иметь право обыскать рюкзаки учеников и в случае нарушения правил – конфисковать телефоны или оставлять учеников после уроков в качестве наказания.

Если родители хотят связаться с детьми или наоборот, должны делать это через школьный офис.

Новые указания касаются и учителей: в школах они не должны использовать мобильные телефоны, кроме случаев, когда это необходимо для работы.

В Великобритании говорят, что пользование телефонами в школах не только отвлекает от обучения, но и может привести к запугиванию в Интернете.

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Запретят ли мобильные телефоны в украинских школах