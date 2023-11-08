Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что этот вопрос нуждается в законодательном урегулировании. Поэтому в Украине должны разработать нормативно-правовой акт по использованию мобильных телефонов в учебных заведениях.
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Нужно ли запретить учащимся пользоваться мобильными телефонами в школе
Горбачев акцентировал: запрет мобильных телефонов в школах ничего не решит.
Необходимо в правовом поле разрабатывать правила использования мобильных телефонов, принимаемых всеми участниками образовательного процесса,
– написал он.
И добавил, что вопрос использования мобильных телефонов в учебных заведениях достаточно сложен. С одной стороны, использование устройств помогает разнообразить уроки и занятия, быстро связаться с родителями в случае необходимости, а также фиксировать факты нарушения прав. С другой стороны, мобильный телефон может отвлекать внимание от обучения, способствовать академической неблагочестии, снижать уровень межличностного общения.
Так, например, сейчас мобильные телефоны нужны учащимся 5 и 6 класса из-за того, что для них не напечатали учебников.
Горбачев также отметил, что особенно сложно сохранение мобильных телефонов во время воздушных тревог.
Вопрос должен решить разработанный нормативно правовой акт.
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