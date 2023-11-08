Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що це питання потребує законодавчого врегулювання. Тож в Україні мають розробити нормативно-правовий акт щодо використання мобільних телефонів у закладах освіти.
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Чи треба заборонити учням користуватися мобільними телефонами у школі
Горбачов акцентував: заборона мобільних телефонів у школах нічого не вирішить.
Необхідно у правовому полі розробляти правила використання мобільних телефонів, які будуть прийматися всіма учасниками освітнього процесу,
– написав він.
І додав, що питання використання мобільних телефонів у закладах освіти досить складне. З одного боку, використання пристроїв допомагає урізноманітнити уроки та заняття, швидко сконтактувати з батьками у разі необхідності, а також фіксувати факти порушення прав. З іншого – мобільний телефон може відвертати увагу від навчання, сприяти академічній недоброчесності, знижувати рівень міжособистісного спілкування.
Так, до прикладу, зараз мобільні телефони потрібні учням 5 і 6 класу через те, що для них не надрукували підручників.
Горбачов також зауважив, що особливо складним є збереження мобільних телефонів під час повітряних тривог.
Питання має вирішити розроблений нормативно-правовий акт.
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