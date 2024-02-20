Так, директори можуть забороняти учням користуватися телефонами. Педагоги при цьому вважають, що таке рішення буде корисним для школярів, але батьки можуть бути проти.

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У Великій Британії забороняють мобільні телефони у школах

Влада пропонує школам самостійно регулювати політику використання гаджетів. До прикладу, учнів можуть зобов'язати залишати телефони вдома, здавати їх на вході до школи, зберігати в окремих шафках. Або ж можуть дозволити носити їх із собою, але перевести у беззвучний режим і не використовувати у школі.

Учителі при цьому матимуть право обшукати рюкзаки учнів і у разі порушення правил – конфіскувати телефони чи залишати учнів після уроків як покарання.

Якщо батьки хочуть сконтактувати з дітьми чи навпаки, мають робити це через шкільний офіс.

Нові вказівки стосуються і вчителів: у школах вони не мають використовувати мобільні телефони, окрім випадків, коли це необхідно для роботи.

У Великій Британії кажуть, що користування телефонами в школах не лише відволікає від навчання, але й може призвести до залякування в Інтернеті.

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Чи заборонять мобільні телефони в українських школах