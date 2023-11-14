В ведомстве уверяют, что не принимали такого решения. Однако добавляют, что телефоны следует использовать на уроках разве что с целью обучения.
Смотрите также Нужно ли запретить учащимся пользоваться мобильными телефонами в школе
Запрещало ли МОН учащимся использовать телефоны в школах
Так, учащихся призывали пользоваться телефонами и планшетами в школах для обучения или экстренной связи с родными, а не для развлечений на уроках.
МОН к тому же просит родителей и педагогов толковать школьникам важность активного обучения на уроках. Также необходимость соблюдения академической добропорядочности и информационной гигиены.
Смотрите также Как продолжить получать образование дистанционно после школы: лучший вариант для выпускников
Нужно ли запретить учащимся пользоваться телефонами в школе
- Родители школьников снова спорят, стоит ли разрешать детям пользоваться мобильными телефонами в школе.
- Одни родители – "за" запрет использования; другие – "против" из-за войны и необходимости коммуникации.
- Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев убежден: вопрос нужно урегулировать законодательно. Над этим уже трудятся.
- Образовательный омбудсмен при этом заявил, что запрет мобильных телефонов в школах ничего не решит. Требуются конкретные правила использования гаджетов.