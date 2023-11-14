В ведомстве уверяют, что не принимали такого решения. Однако добавляют, что телефоны следует использовать на уроках разве что с целью обучения.

Смотрите также Нужно ли запретить учащимся пользоваться мобильными телефонами в школе

Запрещало ли МОН учащимся использовать телефоны в школах

Так, учащихся призывали пользоваться телефонами и планшетами в школах для обучения или экстренной связи с родными, а не для развлечений на уроках.

МОН к тому же просит родителей и педагогов толковать школьникам важность активного обучения на уроках. Также необходимость соблюдения академической добропорядочности и информационной гигиены.

Смотрите также Как продолжить получать образование дистанционно после школы: лучший вариант для выпускников

Нужно ли запретить учащимся пользоваться телефонами в школе