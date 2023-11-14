У відомстві запевняють, що не ухвалювали такого рішення. Однак додають, що телефони варто використовувати на уроках хіба що з метою навчання.

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Чи забороняло МОН учням використовувати телефони у школах

Так, учнів закликали користуватися телефонами і планшетами у школах для навчання або екстреного зв'язку з рідними, а не для розваг на уроках.

МОН до того ж просить батьків і педагогів тлумачити школярам важливість активного навчання під час уроків. Також – необхідність дотримання академічної доброчесності й інформаційної гігієни.

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Чи треба заборонити учням користуватися телефонами у школі