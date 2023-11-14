У відомстві запевняють, що не ухвалювали такого рішення. Однак додають, що телефони варто використовувати на уроках хіба що з метою навчання.
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Чи забороняло МОН учням використовувати телефони у школах
Так, учнів закликали користуватися телефонами і планшетами у школах для навчання або екстреного зв'язку з рідними, а не для розваг на уроках.
МОН до того ж просить батьків і педагогів тлумачити школярам важливість активного навчання під час уроків. Також – необхідність дотримання академічної доброчесності й інформаційної гігієни.
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Чи треба заборонити учням користуватися телефонами у школі
- Батьки школярів знову сперечаються, чи варто дозволяти дітям користуватися мобільними телефонами у школі.
- Одні батьки – "за" заборону використання; інші – "проти" через війну та необхідність комунікації.
- Освітній омбудсмен Сергій Горбачов переконаний: питання треба врегулювати законодавчо. Над цим уже працюють.
- Освітній омбудсмен при цьому заявив, що заборона мобільних телефонів у школах нічого не вирішить. Потрібні конкретні правила використання гаджетів.